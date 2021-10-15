https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676972.html

В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом по вакцинам от коронавируса

В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом по вакцинам от коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021

В МИД рассказали о сотрудничестве с Вьетнамом по вакцинам от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамские T&T Group и Vabiotech подписали контракты на поставку Ханою партии вакцины "Спутник V" от COVID-19,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:21

2021-10-15T09:21

2021-10-15T10:02

распространение коронавируса

общество

сша

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the lancet

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамские T&T Group и Vabiotech подписали контракты на поставку Ханою партии вакцины "Спутник V" от COVID-19, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.Ранее о достигнутом соглашении сообщил РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой, добавив, что в настоящий момент стороны разрабатывают график поставок."В настоящее время наиболее актуальная задача для всех государств мира – массовая иммунизация населения. В марте 2021 года "Спутник V" был в числе первых препаратов зарегистрирован Минздравом СРВ. В сентябре по итогам переговоров Российский фонд прямых инвестиций и вьетнамские компании T&T Group и Vabiotech подписали контракты..., и уже в конце прошлого месяца первая партия... была доставлена в Ханой", - сказал он, добавив, что с марта по линии ряда российских ведомств и компаний в страну поступила партия вакцины и в качестве гуманитарной помощи.T&T Group является одним из ведущих многопрофильных холдингов Вьетнама. Корпорация работает в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбной промышленности, фармацевтики, медицины, спорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, недвижимости, промышленного производства, финансов, торговли, морского транспорта, портового хозяйства и логистики. В состав корпорации входят более 40 компаний, в том числе ее отделения в США, Германии и России.Россия и Вьетнам прорабатывают вопрос о передаче Ханою технологий для полноценного производства вакцины "Спутник V" COVID-19 в СРВ, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев."В июле на базе упомянутой компании Vabiotech из российского сырья была разлита по ампулам тестовая партия "Спутника V"... В сентябре Институт им. Н.Ф.Гамалеи подтвердил ее соответствие необходимым стандартам качества. Таким образом, "Спутник V" стал первым подобным иностранным препаратом, выпуск которого был налажен в СРВ. Прорабатывается также вопрос о передаче технологий для полноценного производства этого фармсредства во Вьетнаме", - сказал Ноздрев.Ранее глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон сообщил, что Россия передала необходимые материалы для производства вакцины во Вьетнаме.Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.Москва и Ханой рассматривают возможность организации поставок Вьетнаму вакцины "Спутник Лайт" после его регистрации в СРВ, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V"."Рассматривается возможность организации поставок и "Спутника Лайт" после его регистрации в СРВ", - сказал Ноздрев.Накануне РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации. А директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210927/sputnik-1751935807.html

https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751594838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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