https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676135.html

В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса

В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021

В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса

Россия и Таиланд прорабатывают возможность поставок российских вакцин от COVID Бангкоку, также есть интерес к технологиям производства российских вакцин, заявил РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:14

2021-10-15T09:14

2021-10-15T10:02

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азия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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коронавирусы

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Таиланд прорабатывают возможность поставок российских вакцин от COVID Бангкоку, также есть интерес к технологиям производства российских вакцин, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев."В настоящее время прорабатывается возможность поставки российских антиковидных препаратов в Таиланд, что станет возможным после завершения процедуры официальной регистрации отечественных вакцин местным регулятором. Профильные структуры двух стран на постоянной основе обсуждают вопросы сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями", - сказал дипломат."При этом таиландская сторона проявляет предметный интерес к технологиям производства наших вакцин, а также различным типам тест-систем, разработанным в России", - подчеркнул он."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.Читайте полный текст интервью >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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