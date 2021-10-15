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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676135.html
В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса
В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021
В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса
Россия и Таиланд прорабатывают возможность поставок российских вакцин от COVID Бангкоку, также есть интерес к технологиям производства российских вакцин, заявил РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:14
2021-10-15T10:02
распространение коронавируса
в мире
азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
здоровье - общество
the lancet
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Таиланд прорабатывают возможность поставок российских вакцин от COVID Бангкоку, также есть интерес к технологиям производства российских вакцин, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев."В настоящее время прорабатывается возможность поставки российских антиковидных препаратов в Таиланд, что станет возможным после завершения процедуры официальной регистрации отечественных вакцин местным регулятором. Профильные структуры двух стран на постоянной основе обсуждают вопросы сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями", - сказал дипломат."При этом таиландская сторона проявляет предметный интерес к технологиям производства наших вакцин, а также различным типам тест-систем, разработанным в России", - подчеркнул он."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, земля, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:14 15.10.2021 (обновлено: 10:02 15.10.2021)
 
В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса

Россия и Таиланд прорабатывают возможность поставок вакцин от коронавируса Бангкоку

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Таиланд прорабатывают возможность поставок российских вакцин от COVID Бангкоку, также есть интерес к технологиям производства российских вакцин, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
"В настоящее время прорабатывается возможность поставки российских антиковидных препаратов в Таиланд, что станет возможным после завершения процедуры официальной регистрации отечественных вакцин местным регулятором. Профильные структуры двух стран на постоянной основе обсуждают вопросы сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями", - сказал дипломат.
"При этом таиландская сторона проявляет предметный интерес к технологиям производства наших вакцин, а также различным типам тест-систем, разработанным в России", - подчеркнул он.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаВ миреАзияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Здоровье - ОбществоThe LancetРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыЗемляРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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