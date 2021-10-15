https://ria.ru/20211015/upa-1754810836.html

На здании лицея в Черновцах появился красно-черный флаг УПА*

На здании лицея в Черновцах появился красно-черный флаг УПА* - РИА Новости, 15.10.2021

На здании лицея в Черновцах появился красно-черный флаг УПА*

Красно-черный флаг Украинской повстанческой армии* (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) вывесили на здании лицея в Черновцах, директор Галина Абрамюк РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:02

2021-10-15T20:02

2021-10-15T20:02

в мире

украина

черновцы

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Красно-черный флаг Украинской повстанческой армии* (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) вывесили на здании лицея в Черновцах, директор Галина Абрамюк не считает действия администрации противоправными."Разве я нарушила норму закона? Разве красно-черный флаг не является флагом национального достоинства?.. Разве не принято решение местными властями об использовании на государственных учреждениях рядом с государственным и такого флага? Вот такие реалии сегодняшнего дня", - написала Абрамюк на своей странице в Facebook.Она добавила, что красно-черный флаг разместили на фасаде лицея рядом с сине-желтым флагом Украины по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211014/ukraina-1754554906.html

https://ria.ru/20210930/ukraina-1752538516.html

украина

черновцы

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в мире, украина, черновцы, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия