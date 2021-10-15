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На здании лицея в Черновцах появился красно-черный флаг УПА*
На здании лицея в Черновцах появился красно-черный флаг УПА* - РИА Новости, 15.10.2021
На здании лицея в Черновцах появился красно-черный флаг УПА*
Красно-черный флаг Украинской повстанческой армии* (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) вывесили на здании лицея в Черновцах, директор Галина Абрамюк РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:02
2021-10-15T20:02
в мире
украина
черновцы
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Красно-черный флаг Украинской повстанческой армии* (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) вывесили на здании лицея в Черновцах, директор Галина Абрамюк не считает действия администрации противоправными."Разве я нарушила норму закона? Разве красно-черный флаг не является флагом национального достоинства?.. Разве не принято решение местными властями об использовании на государственных учреждениях рядом с государственным и такого флага? Вот такие реалии сегодняшнего дня", - написала Абрамюк на своей странице в Facebook.Она добавила, что красно-черный флаг разместили на фасаде лицея рядом с сине-желтым флагом Украины по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины.УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211014/ukraina-1754554906.html
https://ria.ru/20210930/ukraina-1752538516.html
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в мире, украина, черновцы, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
20:02 15.10.2021
 
На здании лицея в Черновцах появился красно-черный флаг УПА*

Красно-черный флаг УПА* вывесили на здании лицея в украинских Черновцах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
Участники митинга, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Красно-черный флаг Украинской повстанческой армии* (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) вывесили на здании лицея в Черновцах, директор Галина Абрамюк не считает действия администрации противоправными.
"Разве я нарушила норму закона? Разве красно-черный флаг не является флагом национального достоинства?.. Разве не принято решение местными властями об использовании на государственных учреждениях рядом с государственным и такого флага? Вот такие реалии сегодняшнего дня", - написала Абрамюк на своей странице в Facebook.
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Она добавила, что красно-черный флаг разместили на фасаде лицея рядом с сине-желтым флагом Украины по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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