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Украина обиделась на Германию из-за статьи Медведева
На Украине попросили Германию отреагировать на статью Медведева - РИА Новости, 15.10.2021
Украина обиделась на Германию из-за статьи Медведева
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что удивлен отсутствием реакции официального Берлина на статью... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T22:40
2021-10-15T23:08
в мире
украина
берлин (город)
дмитрий медведев
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что удивлен отсутствием реакции официального Берлина на статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он."Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере, на официальном уровне, должны были бы сделать определенные заявления. Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла. Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24".
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в мире, украина, берлин (город), дмитрий медведев, алексей данилов, россия
22:40 15.10.2021 (обновлено: 23:08 15.10.2021)
 
На Украине попросили Германию отреагировать на статью Медведева

Секретарь СНБО Украины Данилов удивлен отсутствием реакции Берлина на статью Медведева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что удивлен отсутствием реакции официального Берлина на статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
"Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере, на официальном уровне, должны были бы сделать определенные заявления. Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла. Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24".
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