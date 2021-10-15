https://ria.ru/20211015/ukraina-1754824527.html

Украина обиделась на Германию из-за статьи Медведева

На Украине попросили Германию отреагировать на статью Медведева - РИА Новости, 15.10.2021

Украина обиделась на Германию из-за статьи Медведева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что удивлен отсутствием реакции официального Берлина на статью... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T22:40

2021-10-15T22:40

2021-10-15T23:08

в мире

украина

берлин (город)

дмитрий медведев

алексей данилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что удивлен отсутствием реакции официального Берлина на статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он."Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере, на официальном уровне, должны были бы сделать определенные заявления. Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла. Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

https://ria.ru/20211015/signal-1754664766.html

украина

берлин (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, берлин (город), дмитрий медведев, алексей данилов, россия