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На Украине утвердили стратегию информационной безопасности
На Украине утвердили стратегию информационной безопасности - РИА Новости, 15.10.2021
На Украине утвердили стратегию информационной безопасности
Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию информационной безопасности страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:01
2021-10-15T21:01
в мире
безопасность
украина
киев
алексей данилов
информационная безопасность
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию информационной безопасности страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Были жаркие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет именно о ситуации информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в сложной ситуации, которая касается агрессии РФ и она не только есть на фронте, но есть и на информационном фронте, они используют СМИ для влияния на нашу страну и наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.При этом он не сообщил о том, какие положения содержаться в этой стратегии.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который вошел в состав РФ в результате референдума. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, безопасность, украина, киев, алексей данилов, информационная безопасность
21:01 15.10.2021
 
На Украине утвердили стратегию информационной безопасности

Секретарь СНБО заявил о принятии новой стратегии информационной безопасности Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию информационной безопасности страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Были жаркие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет именно о ситуации информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в сложной ситуации, которая касается агрессии РФ и она не только есть на фронте, но есть и на информационном фронте, они используют СМИ для влияния на нашу страну и наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.
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При этом он не сообщил о том, какие положения содержаться в этой стратегии.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который вошел в состав РФ в результате референдума. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В миреБезопасностьУкраинаКиевАлексей ДаниловИнформационная безопасность
 
 
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