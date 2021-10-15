https://ria.ru/20211015/ukraina-1754816457.html

На Украине утвердили стратегию информационной безопасности

На Украине утвердили стратегию информационной безопасности - РИА Новости, 15.10.2021

На Украине утвердили стратегию информационной безопасности

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию информационной безопасности страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:01

2021-10-15T21:01

2021-10-15T21:01

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киев

алексей данилов

информационная безопасность

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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию информационной безопасности страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Были жаркие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет именно о ситуации информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в сложной ситуации, которая касается агрессии РФ и она не только есть на фронте, но есть и на информационном фронте, они используют СМИ для влияния на нашу страну и наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.При этом он не сообщил о том, какие положения содержаться в этой стратегии.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который вошел в состав РФ в результате референдума. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211015/ukraina-1754811501.html

https://ria.ru/20211015/ukraina-1754804910.html

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в мире, безопасность, украина, киев, алексей данилов, информационная безопасность