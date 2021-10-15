https://ria.ru/20211015/ukraina-1754804910.html

Зеленский готовится к войне с Россией. Разработаны девять сценариев

На Украине рассказали о девяти сценариях войны с Россией - РИА Новости, 15.10.2021

Зеленский готовится к войне с Россией. Разработаны девять сценариев

На Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы офиса... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:16

2021-10-15T19:16

2021-10-15T19:43

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.Гости телешоу дискутировали в студии на тему прекращения конфликта в Донбассе и будущего российско-украинских отношений."Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — объяснил Арестович.По его словам, руководство Украины исходит из того, что война с Москвой якобы уже идет и она может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного конфликта.Политик также отметил, что Киев готов сотрудничать с НАТО. Планируется производство совместно с США вооруженной военной техники и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА вместе с Турцией. Других деталей он не сообщил.Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В Москве эти заявления отрицают и называют неприемлемыми. В Кремле не раз подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211011/voyna-1754087628.html

https://ria.ru/20210418/voyna-1728833059.html

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в мире, украина, сша, нато, россия, алексей арестович