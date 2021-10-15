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https://ria.ru/20211015/ukraina-1754804910.html
Зеленский готовится к войне с Россией. Разработаны девять сценариев
На Украине рассказали о девяти сценариях войны с Россией - РИА Новости, 15.10.2021
Зеленский готовится к войне с Россией. Разработаны девять сценариев
На Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы офиса... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:16
2021-10-15T19:43
в мире
украина
сша
нато
россия
алексей арестович
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.Гости телешоу дискутировали в студии на тему прекращения конфликта в Донбассе и будущего российско-украинских отношений."Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — объяснил Арестович.По его словам, руководство Украины исходит из того, что война с Москвой якобы уже идет и она может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного конфликта.Политик также отметил, что Киев готов сотрудничать с НАТО. Планируется производство совместно с США вооруженной военной техники и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА вместе с Турцией. Других деталей он не сообщил.Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В Москве эти заявления отрицают и называют неприемлемыми. В Кремле не раз подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20211011/voyna-1754087628.html
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в мире, украина, сша, нато, россия, алексей арестович
19:16 15.10.2021 (обновлено: 19:43 15.10.2021)
 
На Украине рассказали о девяти сценариях войны с Россией

Арестович рассказал о девяти сценариях войны России и Украины

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Украине прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
Гости телешоу дискутировали в студии на тему прекращения конфликта в Донбассе и будущего российско-украинских отношений.
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11 октября, 18:56
Политолог описал сценарий войны России и Украины
"Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны", — объяснил Арестович.
По его словам, руководство Украины исходит из того, что война с Москвой якобы уже идет и она может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного конфликта.
Политик также отметил, что Киев готов сотрудничать с НАТО. Планируется производство совместно с США вооруженной военной техники и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА вместе с Турцией. Других деталей он не сообщил.
Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В Москве эти заявления отрицают и называют неприемлемыми. В Кремле не раз подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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