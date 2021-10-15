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В Америке признали, что "кинули" Украину
Forbes рассказал, как США "кинули" Украину - РИА Новости, 15.10.2021
В Америке признали, что "кинули" Украину
За время президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины перестали ей помогать, хотя внутриполитические и экономические проблемы постоянно растут... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:28
2021-10-15T17:50
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За время президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины перестали ей помогать, хотя внутриполитические и экономические проблемы постоянно растут. Об этом написал в Forbes эксперт Кеннет Рапоза."Украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь", — отметил он.Автор статьи напоминает, что при Бараке Обаме США заверяли Киев в том, что они на его стороне, а Европа была готова активно спасать украинскую экономику за счет программ финансовой помощи. Но теперь, считает Рапоза, отказ Белого дома от введения санкций против российского трубопровода "Северный поток — 2" дает ясно понять, что Украина "оказалась на задворках" интересов администрации Байдена.Отчасти позиция западных партнеров объясняется нежеланием разбираться во внутренней борьбе украинских политиков и крупных представителей бизнес-элиты, полагает обозреватель."Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы", — пишет он.По его мнению, команда Зеленского так и не смогла искоренить коррупцию в политических и бизнес-кругах. Недавно принятый курс на "деолигархизацию" Европа восприняла скорее как еще одно политическое оружие в руках президента. А коррупционный скандал с офшорами Зеленского лишь бросает тень на Украину как бизнес-партнера.
https://ria.ru/20210910/soyuznik-1749445091.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский
17:28 15.10.2021 (обновлено: 17:50 15.10.2021)
 
Forbes рассказал, как США "кинули" Украину

Forbes: на фоне внутренних проблем Украина лишилась помощи западных союзников

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги США в Вашингтоне
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За время президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины перестали ей помогать, хотя внутриполитические и экономические проблемы постоянно растут. Об этом написал в Forbes эксперт Кеннет Рапоза.
"Украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь", — отметил он.
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Автор статьи напоминает, что при Бараке Обаме США заверяли Киев в том, что они на его стороне, а Европа была готова активно спасать украинскую экономику за счет программ финансовой помощи. Но теперь, считает Рапоза, отказ Белого дома от введения санкций против российского трубопровода "Северный поток — 2" дает ясно понять, что Украина "оказалась на задворках" интересов администрации Байдена.
Отчасти позиция западных партнеров объясняется нежеланием разбираться во внутренней борьбе украинских политиков и крупных представителей бизнес-элиты, полагает обозреватель.
"Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы", — пишет он.
По его мнению, команда Зеленского так и не смогла искоренить коррупцию в политических и бизнес-кругах. Недавно принятый курс на "деолигархизацию" Европа восприняла скорее как еще одно политическое оружие в руках президента. А коррупционный скандал с офшорами Зеленского лишь бросает тень на Украину как бизнес-партнера.
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