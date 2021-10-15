17:28 15.10.2021 (обновлено: 17:50 15.10.2021)
Forbes рассказал, как США "кинули" Украину
Forbes: на фоне внутренних проблем Украина лишилась помощи западных союзников
Флаги США в Вашингтоне
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За время президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины перестали ей помогать, хотя внутриполитические и экономические проблемы постоянно растут. Об этом написал в Forbes эксперт Кеннет Рапоза.
"Украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь", — отметил он.
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Автор статьи напоминает, что при Бараке Обаме США заверяли Киев в том, что они на его стороне, а Европа была готова активно спасать украинскую экономику за счет программ финансовой помощи. Но теперь, считает Рапоза, отказ Белого дома от введения санкций против российского трубопровода "Северный поток — 2" дает ясно понять, что Украина "оказалась на задворках" интересов администрации Байдена.
Отчасти позиция западных партнеров объясняется нежеланием разбираться во внутренней борьбе украинских политиков и крупных представителей бизнес-элиты, полагает обозреватель.
"Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы", — пишет он.
По его мнению, команда Зеленского так и не смогла искоренить коррупцию в политических и бизнес-кругах. Недавно принятый курс на "деолигархизацию" Европа восприняла скорее как еще одно политическое оружие в руках президента. А коррупционный скандал с офшорами Зеленского лишь бросает тень на Украину как бизнес-партнера.
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