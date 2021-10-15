https://ria.ru/20211015/ukraina-1754781302.html

В Америке признали, что "кинули" Украину

Forbes рассказал, как США "кинули" Украину - РИА Новости, 15.10.2021

В Америке признали, что "кинули" Украину

За время президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины перестали ей помогать, хотя внутриполитические и экономические проблемы постоянно растут... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:28

2021-10-15T17:28

2021-10-15T17:50

в мире

украина

сша

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За время президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины перестали ей помогать, хотя внутриполитические и экономические проблемы постоянно растут. Об этом написал в Forbes эксперт Кеннет Рапоза."Украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь", — отметил он.Автор статьи напоминает, что при Бараке Обаме США заверяли Киев в том, что они на его стороне, а Европа была готова активно спасать украинскую экономику за счет программ финансовой помощи. Но теперь, считает Рапоза, отказ Белого дома от введения санкций против российского трубопровода "Северный поток — 2" дает ясно понять, что Украина "оказалась на задворках" интересов администрации Байдена.Отчасти позиция западных партнеров объясняется нежеланием разбираться во внутренней борьбе украинских политиков и крупных представителей бизнес-элиты, полагает обозреватель."Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы", — пишет он.По его мнению, команда Зеленского так и не смогла искоренить коррупцию в политических и бизнес-кругах. Недавно принятый курс на "деолигархизацию" Европа восприняла скорее как еще одно политическое оружие в руках президента. А коррупционный скандал с офшорами Зеленского лишь бросает тень на Украину как бизнес-партнера.

https://ria.ru/20210910/soyuznik-1749445091.html

https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html

украина

сша

европа

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский