Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/ubiystvo-1754774682.html
Суд в Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка
Суд в Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка - РИА Новости, 15.10.2021
Суд в Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка
Советский районный суд Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:01
2021-10-15T17:23
происшествия
рязанская область
рязань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754634836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9c49c4ab21022fbd7e2315b51f5c859.jpg
РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Советский районный суд Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Была установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и жительницы Московской области 1992 года рождения, имеющей разряд мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемые задержаны.Следствие сообщало, что, предварительно, смерть мальчика носит обрядово-культовый характер. Бывший отчим заявил на допросе, что преступление совершила его знакомая, он в это время ждал в машине, планируемый обряд они завершить не смогли. Как пояснили РИА Новости в СУСК по региону, мотив и детали произошедшего уточняются."Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказал судья Юрий Тюрин.К материалам дела на заседании приобщили выписки из очной ставки подозреваемых и протоколов допроса.Как озвучил судья, бывший отчим сообщил, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать, и именно она пошла в дом. Подозреваемая, в свою очередь, дала показания, что они поехали в дом "что-то взять", она осталась в машине, мужчина пошёл в жилище, а позднее вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где подозреваемая увидела кровь.Представитель СУСК отметил на заседании, что подозреваемые действовали "умышленно и целенаправленно", "из-за личных неприязненных отношений".
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Отчим убитого рязанского подростка на допросе
О пропаже подростка в Рязанской области стало известно 8 октября, спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. Следствие установило, что преступление совершили его отчим 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения, мастер спорта по ачери-биатлону. Их задержали. В СК считают, что убийство носило ритуальный характер.
2021-10-15T17:01
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754634836_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_059d10c342fb010e093575236a6e9a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, рязанская область, рязань
17:01 15.10.2021 (обновлено: 17:23 15.10.2021)
 
Суд в Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка

Суд арестовал бывшего отчима убитого в Рязанской области 15-летнего подростка

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Советский районный суд Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Была установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и жительницы Московской области 1992 года рождения, имеющей разряд мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемые задержаны.
Следствие сообщало, что, предварительно, смерть мальчика носит обрядово-культовый характер. Бывший отчим заявил на допросе, что преступление совершила его знакомая, он в это время ждал в машине, планируемый обряд они завершить не смогли. Как пояснили РИА Новости в СУСК по региону, мотив и детали произошедшего уточняются.
"Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказал судья Юрий Тюрин.
К материалам дела на заседании приобщили выписки из очной ставки подозреваемых и протоколов допроса.
Как озвучил судья, бывший отчим сообщил, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать, и именно она пошла в дом. Подозреваемая, в свою очередь, дала показания, что они поехали в дом "что-то взять", она осталась в машине, мужчина пошёл в жилище, а позднее вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где подозреваемая увидела кровь.
Представитель СУСК отметил на заседании, что подозреваемые действовали "умышленно и целенаправленно", "из-за личных неприязненных отношений".
Допрос подозреваемого в ритуальном убийстве 15-летнего подростка
14 октября, 17:37
"Все было не так": что известно о "ритуальном" убийстве подростка
 
ПроисшествияРязанская областьРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния