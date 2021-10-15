https://ria.ru/20211015/ubiystvo-1754774682.html

Суд в Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка

Суд в Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка - РИА Новости, 15.10.2021

Суд в Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка

Советский районный суд Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:01

2021-10-15T17:01

2021-10-15T17:23

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Советский районный суд Рязани арестовал бывшего отчима убитого подростка, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Была установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и жительницы Московской области 1992 года рождения, имеющей разряд мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемые задержаны.Следствие сообщало, что, предварительно, смерть мальчика носит обрядово-культовый характер. Бывший отчим заявил на допросе, что преступление совершила его знакомая, он в это время ждал в машине, планируемый обряд они завершить не смогли. Как пояснили РИА Новости в СУСК по региону, мотив и детали произошедшего уточняются."Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказал судья Юрий Тюрин.К материалам дела на заседании приобщили выписки из очной ставки подозреваемых и протоколов допроса.Как озвучил судья, бывший отчим сообщил, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать, и именно она пошла в дом. Подозреваемая, в свою очередь, дала показания, что они поехали в дом "что-то взять", она осталась в машине, мужчина пошёл в жилище, а позднее вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где подозреваемая увидела кровь.Представитель СУСК отметил на заседании, что подозреваемые действовали "умышленно и целенаправленно", "из-за личных неприязненных отношений".

https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html

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Отчим убитого рязанского подростка на допросе О пропаже подростка в Рязанской области стало известно 8 октября, спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. Следствие установило, что преступление совершили его отчим 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения, мастер спорта по ачери-биатлону. Их задержали. В СК считают, что убийство носило ритуальный характер. 2021-10-15T17:01 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, рязанская область, рязань