https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754621835.html
Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства
Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства - РИА Новости, 14.10.2021
Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства
Отчим убитого под Рязанью подростка заявил, что преступление совершила его знакомая, фрагмент записи допроса РИА Новости предоставило СУ СК по региону. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:11
2021-10-14T18:11
2021-10-14T20:49
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рязань
россия
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РЯЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Отчим убитого под Рязанью подростка заявил, что преступление совершила его знакомая, фрагмент записи допроса РИА Новости предоставило СУ СК по региону.Мужчина на допросе заявил, что женщина "взяла гаечный ключ... и охотничий нож". Ножом, по его словам, она должна была "рисовать". Подозреваемый утверждает, что предупредил женщину, чтобы она не убивала подростка. Сообщница ответила, что намерена оглушить его."Она пошла, я остался в машине. По времени... не знаю... Прибегает с круглыми глазами: я его убила... У меня шок, истерика, пошли смотреть... Я его переворачиваю... от удара ножом два отверстия, никакой пентаграммы на спине нету... Она его не хотела убивать", — сказал подозреваемый на допросе.В СУ СК по региону сообщили, что уточняют мотив и детали произошедшего.О пропаже подростка в Рязанской области стало известно 8 октября, спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. Следствие установило, что преступление совершили его отчим 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения, мастер спорта по ачери-биатлону. Их задержали. В СК считают, что убийство носило ритуальный характер.
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html
https://ria.ru/20210820/satanisty-1746527583.html
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Отчим убитого рязанского подростка на допросе
О пропаже подростка в Рязанской области стало известно 8 октября, спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. Следствие установило, что преступление совершили его отчим 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения, мастер спорта по ачери-биатлону. Их задержали. В СК считают, что убийство носило ритуальный характер.
2021-10-14T18:11
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происшествия, рязань, россия
18:11 14.10.2021 (обновлено: 20:49 14.10.2021)
Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства
Отчим погибшего подростка заявил, что "ритуальное" убийство под Рязанью совершила знакомая