https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754621835.html

Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства

Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства - РИА Новости, 14.10.2021

Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства

Отчим убитого под Рязанью подростка заявил, что преступление совершила его знакомая, фрагмент записи допроса РИА Новости предоставило СУ СК по региону. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:11

2021-10-14T18:11

2021-10-14T20:49

происшествия

рязань

россия

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РЯЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Отчим убитого под Рязанью подростка заявил, что преступление совершила его знакомая, фрагмент записи допроса РИА Новости предоставило СУ СК по региону.Мужчина на допросе заявил, что женщина "взяла гаечный ключ... и охотничий нож". Ножом, по его словам, она должна была "рисовать". Подозреваемый утверждает, что предупредил женщину, чтобы она не убивала подростка. Сообщница ответила, что намерена оглушить его."Она пошла, я остался в машине. По времени... не знаю... Прибегает с круглыми глазами: я его убила... У меня шок, истерика, пошли смотреть... Я его переворачиваю... от удара ножом два отверстия, никакой пентаграммы на спине нету... Она его не хотела убивать", — сказал подозреваемый на допросе.В СУ СК по региону сообщили, что уточняют мотив и детали произошедшего.О пропаже подростка в Рязанской области стало известно 8 октября, спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. Следствие установило, что преступление совершили его отчим 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения, мастер спорта по ачери-биатлону. Их задержали. В СК считают, что убийство носило ритуальный характер.

https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html

https://ria.ru/20210820/satanisty-1746527583.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отчим убитого рязанского подростка на допросе О пропаже подростка в Рязанской области стало известно 8 октября, спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. Следствие установило, что преступление совершили его отчим 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения, мастер спорта по ачери-биатлону. Их задержали. В СК считают, что убийство носило ритуальный характер. 2021-10-14T18:11 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязань, россия