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Шоубиз
https://ria.ru/20211015/tsymbalyuk-1754747597.html
Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде
Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде - РИА Новости, 15.10.2021
Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде
Виталина Цымбалюк-Романовская в комментарии порталу StarHit ответила на угрозы Прохора Шаляпина. Артист заявил, что не позволит бывшей возлюбленной пиариться на РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:37
2021-10-15T15:37
шоубиз
прохор шаляпин
знаменитости
виталина цымбалюк-романовская
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Виталина Цымбалюк-Романовская в комментарии порталу StarHit ответила на угрозы Прохора Шаляпина. Артист заявил, что не позволит бывшей возлюбленной пиариться на его имени.Поводом для конфликта послужили слова Виталины о смерти жены певца Татьяны Клаудии Дэвис. Цымбалюк-Романовская усомнилась в правдивости этой истории и высказала предположение, что никакой богатой миллиардерши могло не существовать.Прохор, в свою очередь, отвечал на хейт, что не обязан ни перед кем оправдываться.Цымбалюк-Романовская и Шаляпин встречались в 2018 году и даже говорили о возможности завести общего ребенка, однако затем пара рассталась.Ранее Прохор признался, что Дэвис сама проявила инициативу со свадьбой.
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прохор шаляпин, знаменитости, виталина цымбалюк-романовская
15:37 15.10.2021
 
Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде

Усомнившаяся в смерти Дэвис Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская у судебного участка мирового судьи № 310 в Москве
Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская у судебного участка мирового судьи № 310 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Виталина Цымбалюк-Романовская в комментарии порталу StarHit ответила на угрозы Прохора Шаляпина. Артист заявил, что не позволит бывшей возлюбленной пиариться на его имени.

"Ничего не думаю по этому поводу. Я вообще не в курсе!" – сказала пианистка.

Поводом для конфликта послужили слова Виталины о смерти жены певца Татьяны Клаудии Дэвис. Цымбалюк-Романовская усомнилась в правдивости этой истории и высказала предположение, что никакой богатой миллиардерши могло не существовать.
Прохор, в свою очередь, отвечал на хейт, что не обязан ни перед кем оправдываться.

"Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь – я никому ничего не должен", – заявлял певец.

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин встречались в 2018 году и даже говорили о возможности завести общего ребенка, однако затем пара рассталась.
Ранее Прохор признался, что Дэвис сама проявила инициативу со свадьбой.
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 10:53Шоубиз
Стал известен настоящий возраст умершей жены Шаляпина
 
ШоубизПрохор ШаляпинЗнаменитостиВиталина Цымбалюк-Романовская
 
 
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