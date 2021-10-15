https://ria.ru/20211015/tsymbalyuk-1754747597.html

Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде

Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде - РИА Новости, 15.10.2021

Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде

Виталина Цымбалюк-Романовская в комментарии порталу StarHit ответила на угрозы Прохора Шаляпина. Артист заявил, что не позволит бывшей возлюбленной пиариться на РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:37

2021-10-15T15:37

2021-10-15T15:37

шоубиз

прохор шаляпин

знаменитости

виталина цымбалюк-романовская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152923/42/1529234238_0:36:3012:1730_1920x0_80_0_0_5ecd91f3df16afa7dd9c635c80b70204.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Виталина Цымбалюк-Романовская в комментарии порталу StarHit ответила на угрозы Прохора Шаляпина. Артист заявил, что не позволит бывшей возлюбленной пиариться на его имени.Поводом для конфликта послужили слова Виталины о смерти жены певца Татьяны Клаудии Дэвис. Цымбалюк-Романовская усомнилась в правдивости этой истории и высказала предположение, что никакой богатой миллиардерши могло не существовать.Прохор, в свою очередь, отвечал на хейт, что не обязан ни перед кем оправдываться.Цымбалюк-Романовская и Шаляпин встречались в 2018 году и даже говорили о возможности завести общего ребенка, однако затем пара рассталась.Ранее Прохор признался, что Дэвис сама проявила инициативу со свадьбой.

https://ria.ru/20211007/shalyapin-1753462341.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прохор шаляпин, знаменитости, виталина цымбалюк-романовская