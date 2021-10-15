Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде
Усомнившаяся в смерти Дэвис Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы Шаляпина о суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская у судебного участка мирового судьи № 310 в Москве
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Виталина Цымбалюк-Романовская в комментарии порталу StarHit ответила на угрозы Прохора Шаляпина. Артист заявил, что не позволит бывшей возлюбленной пиариться на его имени.
"Ничего не думаю по этому поводу. Я вообще не в курсе!" – сказала пианистка.
Поводом для конфликта послужили слова Виталины о смерти жены певца Татьяны Клаудии Дэвис. Цымбалюк-Романовская усомнилась в правдивости этой истории и высказала предположение, что никакой богатой миллиардерши могло не существовать.
Прохор, в свою очередь, отвечал на хейт, что не обязан ни перед кем оправдываться.
"Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь – я никому ничего не должен", – заявлял певец.
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин встречались в 2018 году и даже говорили о возможности завести общего ребенка, однако затем пара рассталась.
Ранее Прохор признался, что Дэвис сама проявила инициативу со свадьбой.
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