https://ria.ru/20211015/tseny-1754762545.html
В Калмыкии "Пятерочка" снизила цены на продукты после предупреждения ФАС
В Калмыкии "Пятерочка" снизила цены на продукты после предупреждения ФАС - РИА Новости, 15.10.2021
В Калмыкии "Пятерочка" снизила цены на продукты после предупреждения ФАС
Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Group) после предупреждения управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Калмыкии снизила цены на морковь и... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:07
2021-10-15T16:07
2021-10-15T16:07
общество
черноземельский район
республика калмыкия
x5 retail group
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Group) после предупреждения управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Калмыкии снизила цены на морковь и капусту в Черноземельском районе республики, говорится в сообщении ведомства."После предупреждения УФАС России снижены розничные цены на морковь и белокочанную капусту в магазине "Пятерочка" в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение", - говорится в сообщении.По информации ведомства, проведенная сотрудниками службы проверка показала, что в настоящее время стоимость данных продуктов не превышает установленную в столице республики, Элисте, где ритейлер конкурирует с остальными участниками рынка. "ФАС России продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания", - добавляет ФАС.Антимонопольная служба в конце сентября сообщила, что УФАС по Калмыкии направило "Пятерочке" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе.УФАС в ходе мониторинга стоимости продуктов питания установило, что в магазинах "Пятерочка" в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, цены на морковь и капусту выше, чем в Элисте, где признаков доминирующего положения нет.
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общество, черноземельский район, республика калмыкия, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)
В Калмыкии "Пятерочка" снизила цены на продукты после предупреждения ФАС
"Пятерочка" снизила цены на морковь и капусту в Калмыкии после предупреждения ФАС