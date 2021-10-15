https://ria.ru/20211015/tseny-1754762545.html

В Калмыкии "Пятерочка" снизила цены на продукты после предупреждения ФАС

В Калмыкии "Пятерочка" снизила цены на продукты после предупреждения ФАС - РИА Новости, 15.10.2021

В Калмыкии "Пятерочка" снизила цены на продукты после предупреждения ФАС

Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Group) после предупреждения управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Калмыкии снизила цены на морковь и... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:07

2021-10-15T16:07

2021-10-15T16:07

общество

черноземельский район

республика калмыкия

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581263080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f1504b7a6c68de3387021a769b5daf3.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Group) после предупреждения управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Калмыкии снизила цены на морковь и капусту в Черноземельском районе республики, говорится в сообщении ведомства."После предупреждения УФАС России снижены розничные цены на морковь и белокочанную капусту в магазине "Пятерочка" в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение", - говорится в сообщении.По информации ведомства, проведенная сотрудниками службы проверка показала, что в настоящее время стоимость данных продуктов не превышает установленную в столице республики, Элисте, где ритейлер конкурирует с остальными участниками рынка. "ФАС России продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания", - добавляет ФАС.Антимонопольная служба в конце сентября сообщила, что УФАС по Калмыкии направило "Пятерочке" предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе.УФАС в ходе мониторинга стоимости продуктов питания установило, что в магазинах "Пятерочка" в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, цены на морковь и капусту выше, чем в Элисте, где признаков доминирующего положения нет.

https://ria.ru/20211015/tseny-1754703368.html

черноземельский район

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, черноземельский район, республика калмыкия, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)