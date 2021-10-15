https://ria.ru/20211015/tseny-1754703368.html

Ростовские власти обратились в УФАС после видео с очередями за картофелем

Ростовские власти обратились в УФАС после видео с очередями за картофелем - РИА Новости, 15.10.2021

Ростовские власти обратились в УФАС после видео с очередями за картофелем

Администрация Ростова-на-Дону обратилась в управление ФАС по Ростовской области из-за данных о росте цен на овощи в регионе, сообщает городская администрация. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:43

2021-10-15T11:43

2021-10-15T11:48

общество

ростов-на-дону

ростовская область

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт – РИА Новости. Администрация Ростова-на-Дону обратилась в управление ФАС по Ростовской области из-за данных о росте цен на овощи в регионе, сообщает городская администрация.Несколько дней назад в соцсетях появилось видео многокилометровой автомобильной пробки под Ростовом, которая, как говорит голос за кадром, якобы выстроилась за дешевым картофелем. Цена на нее в регионе с начала осени значительно выросла. Как пояснили РИА Новости в Минсельхозпроде области, повышение цены носит сезонный характер и в текущем году связано с отставанием темпов уборки в целом по стране из-за плохой погоды.Из-за данных о росте цен на картошку администрация Ростова-на-Дону провела досрочный мониторинг цен на основные овощи на рынках и в магазинах города."Для подготовки сводного анализа цен на плодоовощную продукцию и принятия дополнительных мер по недопущению роста цен на отдельные виды плодоовощной продукции информация направлена в адрес департамента потребительского рынка Ростовской области и УФАС по Ростовской области для принятия мер в пределах компетенции", - говорится в сообщении.Согласно данным Ростовстата, в октябре цены на картофель в регионе выросли на 16,8%, капусту белокочанную – на 6,8%, морковь – на 6,5%, лук репчатый – на 2,6%.

https://ria.ru/20211014/kartofel-1754540542.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)