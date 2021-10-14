https://ria.ru/20211014/tseny-1754582344.html

Минсельхоз Ростовской области объяснил причины роста цен на картофель

Минсельхоз Ростовской области объяснил причины роста цен на картофель - РИА Новости, 14.10.2021

Минсельхоз Ростовской области объяснил причины роста цен на картофель

Рост стоимости картофеля в Ростовской области носит сезонный характер и в текущем году связан с отставанием темпов уборки урожая в целом по стране из-за... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:44

2021-10-14T15:44

2021-10-14T16:51

экономика

ростовская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753615314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15167ef0e534b804cd80392f9e21a8d4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Рост стоимости картофеля в Ростовской области носит сезонный характер и в текущем году связан с отставанием темпов уборки урожая в целом по стране из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА Новости представитель минсельхозпрода Ростовской области.На днях в Telegram-каналах появилось видео многокилометровой пробки под Ростовом, которая, как говорит голос за кадром, выстроилась за картофелем. По информации Ростовстата, средняя стоимость килограмма картофеля в регионе сейчас составляет 44,67 рубля, тогда как в начале сентября она была около 30 рублей. На рынках в Ростове-на-Дону, согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, килограмм картошки стоит около 50-60 рублей.По данным областного минсельхозпрода, в настоящее время урожай картофеля в регионе уже убран с 85% площадей, валовый сбор составил около 150 тысяч тонн, что превышает прошлогодний показатель. "Однако ценообразование на картофель и овощную группу носит сезонный характер и зависит от уборки урожая не только в регионе, но и в целом по стране", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на юге РФ большое количество овощеводов специализируется на выращивании раннего картофеля, которым Ростовская область обеспечивает себя и более северные территории, а с сентября в регион завозится картофель, предназначенный для хранения. "В текущем году в связи с погодными условиями в ряде регионов и сдвигом в них сроков уборки наблюдается нехарактерный для текущего периода вывоз картофеля из Ростовской области и низкая представленность на донском рынке картофеля из других регионов страны", - сказал представитель министерства.По его информации, для обеспечения жителей области социально значимыми товарами по доступным ценам проводятся ярмарки с предоставлением торговых мест на бесплатной основе для производителей. На последних ярмарках выходного дня минимальная цена на картофель составляла 38 рублей за килограмм, что ниже потребительской на 7%.Уборочная площадь картофеля в Ростовской области составляет 6,1 тысячи гектар. В текущем году валовый сбор запланирован в объеме 182 тысячи тонн, что соответствует уровню прошлого года. С учетом населения региона ежегодный валовой сбор составляет более 300 тысяч тонн. Самообеспеченность области картофелем составляет порядка 86%.

https://realty.ria.ru/20211014/turootrasl-1754557090.html

https://ria.ru/20211014/tseny-1754555439.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ростовская область, россия