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Минсельхоз Ростовской области объяснил причины роста цен на картофель
Минсельхоз Ростовской области объяснил причины роста цен на картофель - РИА Новости, 14.10.2021
Минсельхоз Ростовской области объяснил причины роста цен на картофель
Рост стоимости картофеля в Ростовской области носит сезонный характер и в текущем году связан с отставанием темпов уборки урожая в целом по стране из-за... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:44
2021-10-14T16:51
экономика
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Рост стоимости картофеля в Ростовской области носит сезонный характер и в текущем году связан с отставанием темпов уборки урожая в целом по стране из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА Новости представитель минсельхозпрода Ростовской области.На днях в Telegram-каналах появилось видео многокилометровой пробки под Ростовом, которая, как говорит голос за кадром, выстроилась за картофелем. По информации Ростовстата, средняя стоимость килограмма картофеля в регионе сейчас составляет 44,67 рубля, тогда как в начале сентября она была около 30 рублей. На рынках в Ростове-на-Дону, согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, килограмм картошки стоит около 50-60 рублей.По данным областного минсельхозпрода, в настоящее время урожай картофеля в регионе уже убран с 85% площадей, валовый сбор составил около 150 тысяч тонн, что превышает прошлогодний показатель. "Однако ценообразование на картофель и овощную группу носит сезонный характер и зависит от уборки урожая не только в регионе, но и в целом по стране", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на юге РФ большое количество овощеводов специализируется на выращивании раннего картофеля, которым Ростовская область обеспечивает себя и более северные территории, а с сентября в регион завозится картофель, предназначенный для хранения. "В текущем году в связи с погодными условиями в ряде регионов и сдвигом в них сроков уборки наблюдается нехарактерный для текущего периода вывоз картофеля из Ростовской области и низкая представленность на донском рынке картофеля из других регионов страны", - сказал представитель министерства.По его информации, для обеспечения жителей области социально значимыми товарами по доступным ценам проводятся ярмарки с предоставлением торговых мест на бесплатной основе для производителей. На последних ярмарках выходного дня минимальная цена на картофель составляла 38 рублей за килограмм, что ниже потребительской на 7%.Уборочная площадь картофеля в Ростовской области составляет 6,1 тысячи гектар. В текущем году валовый сбор запланирован в объеме 182 тысячи тонн, что соответствует уровню прошлого года. С учетом населения региона ежегодный валовой сбор составляет более 300 тысяч тонн. Самообеспеченность области картофелем составляет порядка 86%.
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экономика, ростовская область, россия
15:44 14.10.2021 (обновлено: 16:51 14.10.2021)
 
Минсельхоз Ростовской области объяснил причины роста цен на картофель

Минсельхоз Ростовской области: причины роста цен на картофель носят сезонный характер

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа овощей на сельскохозяйственной ярмарке
Продажа овощей на сельскохозяйственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Рост стоимости картофеля в Ростовской области носит сезонный характер и в текущем году связан с отставанием темпов уборки урожая в целом по стране из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА Новости представитель минсельхозпрода Ростовской области.
На днях в Telegram-каналах появилось видео многокилометровой пробки под Ростовом, которая, как говорит голос за кадром, выстроилась за картофелем. По информации Ростовстата, средняя стоимость килограмма картофеля в регионе сейчас составляет 44,67 рубля, тогда как в начале сентября она была около 30 рублей. На рынках в Ростове-на-Дону, согласно наблюдениям корреспондента РИА Новости, килограмм картошки стоит около 50-60 рублей.
По данным областного минсельхозпрода, в настоящее время урожай картофеля в регионе уже убран с 85% площадей, валовый сбор составил около 150 тысяч тонн, что превышает прошлогодний показатель. "Однако ценообразование на картофель и овощную группу носит сезонный характер и зависит от уборки урожая не только в регионе, но и в целом по стране", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на юге РФ большое количество овощеводов специализируется на выращивании раннего картофеля, которым Ростовская область обеспечивает себя и более северные территории, а с сентября в регион завозится картофель, предназначенный для хранения. "В текущем году в связи с погодными условиями в ряде регионов и сдвигом в них сроков уборки наблюдается нехарактерный для текущего периода вывоз картофеля из Ростовской области и низкая представленность на донском рынке картофеля из других регионов страны", - сказал представитель министерства.
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Уборочная площадь картофеля в Ростовской области составляет 6,1 тысячи гектар. В текущем году валовый сбор запланирован в объеме 182 тысячи тонн, что соответствует уровню прошлого года. С учетом населения региона ежегодный валовой сбор составляет более 300 тысяч тонн. Самообеспеченность области картофелем составляет порядка 86%.
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