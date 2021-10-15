https://ria.ru/20211015/tsar-1754766227.html

Власти ЦАР поблагодарили Россию за помощь в удержании территории

Власти ЦАР поблагодарили Россию за помощь в удержании территории - РИА Новости, 15.10.2021

Власти ЦАР поблагодарили Россию за помощь в удержании территории

Власти ЦАР контролируют почти всю территорию страны благодаря союзникам из РФ, заявил РИА Новости министр Генерального секретариата правительства ЦАР Максим... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:25

2021-10-15T16:25

2021-10-15T16:25

в мире

цар

совет безопасности оон

владимир титоренко (посол россии в цар )

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579958647_8:0:1260:704_1920x0_80_0_0_3ae951f467ac59b3896ee38cc38c9fb0.jpg

БАНГИ, 15 окт - РИА Новости. Власти ЦАР контролируют почти всю территорию страны благодаря союзникам из РФ, заявил РИА Новости министр Генерального секретариата правительства ЦАР Максим Балалу."Я хочу вас заверить, что правительство контролирует большую часть национальной территории благодаря нашим российским и руандийским союзникам", - отметил Балалу. По словам министра, есть "изолированные" группы, которые пытаются создать впечатление, что в стране неспокойно, но это "антиправительственная пропаганда".Посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.

https://ria.ru/20211006/instruktory-1753269327.html

цар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, цар, совет безопасности оон, владимир титоренко (посол россии в цар ), россия