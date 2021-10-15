https://ria.ru/20211015/tsar-1754766227.html
Власти ЦАР поблагодарили Россию за помощь в удержании территории
Власти ЦАР поблагодарили Россию за помощь в удержании территории - РИА Новости, 15.10.2021
Власти ЦАР поблагодарили Россию за помощь в удержании территории
Власти ЦАР контролируют почти всю территорию страны благодаря союзникам из РФ, заявил РИА Новости министр Генерального секретариата правительства ЦАР Максим... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:25
2021-10-15T16:25
2021-10-15T16:25
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БАНГИ, 15 окт - РИА Новости. Власти ЦАР контролируют почти всю территорию страны благодаря союзникам из РФ, заявил РИА Новости министр Генерального секретариата правительства ЦАР Максим Балалу."Я хочу вас заверить, что правительство контролирует большую часть национальной территории благодаря нашим российским и руандийским союзникам", - отметил Балалу. По словам министра, есть "изолированные" группы, которые пытаются создать впечатление, что в стране неспокойно, но это "антиправительственная пропаганда".Посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.
https://ria.ru/20211006/instruktory-1753269327.html
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в мире, цар, совет безопасности оон, владимир титоренко (посол россии в цар ), россия
Власти ЦАР поблагодарили Россию за помощь в удержании территории
Министр ЦАР Балалу: мы контролируем почти всю территорию благодаря союзникам из России