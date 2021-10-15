https://ria.ru/20211015/trump-1754591110.html

Режиссер "Игры в кальмара" назвал персонажей, похожих на Трампа

Режиссер "Игры в кальмара" назвал персонажей, похожих на Трампа - РИА Новости, 15.10.2021

Режиссер "Игры в кальмара" назвал персонажей, похожих на Трампа

Создатель сериала Netflix "Игра в кальмара", южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк в интервью изданию IndieWire рассказал, как экс-президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T07:06

2021-10-15T07:06

2021-10-15T07:07

культура

новости культуры

кино и сериалы

сша

дональд трамп

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754596270_76:0:967:501_1920x0_80_0_0_b3535d23a551b283ff50e5350d1b51f4.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Создатель сериала Netflix "Игра в кальмара", южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк в интервью изданию IndieWire рассказал, как экс-президент США Дональд Трамп помог "ускорить" выпуск шоу и на кого из персонажей похож. Режиссер признался, что задумал "Игру в кальмара" еще в 2008 году во время глобального финансового кризиса. Речь шла о полнометражном фильме. Но местные студии сочли его идею слишком странной. Только спустя десять лет, после технологического прорыва и президентства Трампа, режиссер понял, что теперь его идея найдет отклик у аудитории. Плюс, стриминговый сервис Netflix предоставил ему больше свободы."За последние десять лет человечество пережило много проблем: был "бум" криптовалюты, когда люди во всем мире, особенно корейская молодежь, вкладывали в нее все свои деньги. Появились такие IT-гиганты, как Facebook, Google, а в Корее — Naver. Все они реструктурируют нашу жизнь. Да, они новаторы, но которые при этом очень разбогатели", — пояснил кинематографист. Говоря о бывшем президенте Америки кинематографист отметил:В сериале VIP-персонажи — это представители элиты в масках животных, которые тайно наблюдают за жестокими соревнованиями и делают ставки, в то время, как участники на каждом этапе рискуют своими жизнями.Ранее Netflix объявил, что "Игра в кальмара" стал самым популярным шоу в истории американского стримингового сервиса. "Он официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", — отметили представители платформы. Сериал "Игра в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел на Netflix 17 сентября. В нем 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.

https://ria.ru/20211006/serial-1753226567.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, сша, дональд трамп, netflix