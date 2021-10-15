https://ria.ru/20211015/trump-1754591110.html
Режиссер "Игры в кальмара" назвал персонажей, похожих на Трампа
Режиссер "Игры в кальмара" назвал персонажей, похожих на Трампа - РИА Новости, 15.10.2021
Режиссер "Игры в кальмара" назвал персонажей, похожих на Трампа
Создатель сериала Netflix "Игра в кальмара", южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк в интервью изданию IndieWire рассказал, как экс-президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:06
2021-10-15T07:06
2021-10-15T07:07
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Создатель сериала Netflix "Игра в кальмара", южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк в интервью изданию IndieWire рассказал, как экс-президент США Дональд Трамп помог "ускорить" выпуск шоу и на кого из персонажей похож. Режиссер признался, что задумал "Игру в кальмара" еще в 2008 году во время глобального финансового кризиса. Речь шла о полнометражном фильме. Но местные студии сочли его идею слишком странной. Только спустя десять лет, после технологического прорыва и президентства Трампа, режиссер понял, что теперь его идея найдет отклик у аудитории. Плюс, стриминговый сервис Netflix предоставил ему больше свободы."За последние десять лет человечество пережило много проблем: был "бум" криптовалюты, когда люди во всем мире, особенно корейская молодежь, вкладывали в нее все свои деньги. Появились такие IT-гиганты, как Facebook, Google, а в Корее — Naver. Все они реструктурируют нашу жизнь. Да, они новаторы, но которые при этом очень разбогатели", — пояснил кинематографист. Говоря о бывшем президенте Америки кинематографист отметил:В сериале VIP-персонажи — это представители элиты в масках животных, которые тайно наблюдают за жестокими соревнованиями и делают ставки, в то время, как участники на каждом этапе рискуют своими жизнями.Ранее Netflix объявил, что "Игра в кальмара" стал самым популярным шоу в истории американского стримингового сервиса. "Он официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", — отметили представители платформы. Сериал "Игра в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел на Netflix 17 сентября. В нем 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.
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новости культуры, кино и сериалы, сша, дональд трамп, netflix
07:06 15.10.2021 (обновлено: 07:07 15.10.2021)
Режиссер "Игры в кальмара" назвал персонажей, похожих на Трампа
Хван Дон Хёк сказал, что бывший президент США похож на кого-то из VIP-персонажей
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Создатель сериала Netflix "Игра в кальмара", южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк в интервью изданию IndieWire рассказал
, как экс-президент США Дональд Трамп помог "ускорить" выпуск шоу и на кого из персонажей похож.
Режиссер признался, что задумал "Игру в кальмара" еще в 2008 году во время глобального финансового кризиса. Речь шла о полнометражном фильме. Но местные студии сочли его идею слишком странной.
"Они думали, что картина не принесет прибыли, в том числе из-за того, что была слишком жестокой. Могли возникнуть проблемы с рейтингами", — вспоминал Дон Хёк.
Только спустя десять лет, после технологического прорыва и президентства Трампа, режиссер понял, что теперь его идея найдет отклик у аудитории. Плюс, стриминговый сервис Netflix предоставил ему больше свободы.
"За последние десять лет человечество пережило много проблем: был "бум" криптовалюты, когда люди во всем мире, особенно корейская молодежь, вкладывали в нее все свои деньги. Появились такие IT-гиганты, как Facebook, Google, а в Корее — Naver. Все они реструктурируют нашу жизнь. Да, они новаторы, но которые при этом очень разбогатели", — пояснил кинематографист.
Говоря о бывшем президенте Америки кинематографист отметил:
"А потом Дональд Трамп стал президентом США. Он чем-то похож на одного из VIP. Он тоже как будто ведет игровое шоу, а не страну. И только наводит ужас на людей. После того, как все эти проблемы произошли, я подумал, пришло время, чтобы это шоу вышло в свет".
В сериале VIP-персонажи — это представители элиты в масках животных, которые тайно наблюдают за жестокими соревнованиями и делают ставки, в то время, как участники на каждом этапе рискуют своими жизнями.
Ранее Netflix объявил
, что "Игра в кальмара" стал самым популярным шоу в истории американского стримингового сервиса. "Он официально достиг отметки в 111 миллионов поклонников, что делает его нашим самым крупным запуском сериала за всю историю", — отметили представители платформы.
Сериал "Игра в кальмара", состоящий из девяти эпизодов, вышел на Netflix 17 сентября. В нем 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.