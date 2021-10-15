https://ria.ru/20211015/tranzit-1754707351.html

Новак рассказал о консультациях с Германией по транзиту газа через Украину

Новак рассказал о консультациях с Германией по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 15.10.2021

Новак рассказал о консультациях с Германией по транзиту газа через Украину

Россия консультируется с Германией относительно транзита газа через Украину после 2024 года, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:59

2021-10-15T11:59

2021-10-15T13:13

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москва

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия консультируется с Германией относительно транзита газа через Украину после 2024 года, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак."Вот то, что вы говорите - мы встречаемся с (специальным представителем немецкого правительства по транзиту газа через Украину Георгом фон - ред.) Вальдерзее, ... как раз мы консультируемся относительно этой ситуации", - сказал Новак журналистам в ответ на соответствующий вопрос."Я не думаю, что наши переговоры нужно выводить в публичную плоскость, у нас идут консультации", - также уточнил вице-премьер.Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении РФ, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное сроком на пять лет до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта в 2019 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.Сейчас странно говорить о новом контракте на транзит газа из России через Украину, потому что до исполнения текущего контракта ещё 3,5 года, сказал в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак."Во-первых, у нас уже заключён контракт до 2024 года. Но вообще странно от этом говорить (о сроках нового контракта - ред.), потому что ещё боле 3,5 лет до исполнения этого контракта", - сказал он журналистам.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754712763.html

https://ria.ru/20211014/gaz-1754547355.html

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германия

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в мире, украина, германия, александр новак, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021