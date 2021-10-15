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Вышел трейлер хоррора "Черный телефон" с Итаном Хоуком
Вышел трейлер хоррора "Черный телефон" с Итаном Хоуком - РИА Новости, 15.10.2021
Вышел трейлер хоррора "Черный телефон" с Итаном Хоуком
На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали трейлер хоррора "Черный телефон", основанного на одноименном рассказе Джо Хилла, с Итаном Хоуком в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T00:50
2021-10-15T00:50
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали трейлер хоррора "Черный телефон", основанного на одноименном рассказе Джо Хилла, с Итаном Хоуком в главной роли. Хоук сыграл серийного убийцу, который бродит по городу в образе жуткого фокусника и похищает детей. Очередной его жертвой становится мальчик по имени Финни (Мейсон Темз). Маньяк кидает его в звуконепроницаемый подвал, в котором на одной из стен висит черный неработающий телефон. В какой-то момент похищенный ребенок узнает, что может разговаривать по аппарату с прежними жертвами убийцы. Он использует их помощь, чтобы попытаться сбежать. Хоррор снял Скотт Дерриксон, известный по работе над такими фильмами, как "Доктор Стрэндж", "Синистер", "Избави нас от лукавого" и другими.Вместе с Итаном Хоуком в "Черном телефоне" также задействованы Джеймс Рэнсон, Джереми Дэвис, Келлан Руд, Мадлен Макгроу и другие.В российских кинотеатрах премьера фильма запланирована на 27 января.
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youtube, итан хоук, новости культуры, кино и сериалы
Вышел трейлер хоррора "Черный телефон" с Итаном Хоуком
На YouTube разместили трейлер фильма ужасов, основанного на рассказе Джо Хилла
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали трейлер хоррора "Черный телефон", основанного на одноименном рассказе Джо Хилла, с Итаном Хоуком в главной роли.
Хоук сыграл серийного убийцу, который бродит по городу в образе жуткого фокусника и похищает детей. Очередной его жертвой становится мальчик по имени Финни (Мейсон Темз). Маньяк кидает его в звуконепроницаемый подвал, в котором на одной из стен висит черный неработающий телефон. В какой-то момент похищенный ребенок узнает, что может разговаривать по аппарату с прежними жертвами убийцы. Он использует их помощь, чтобы попытаться сбежать.
Хоррор снял Скотт Дерриксон, известный по работе над такими фильмами, как "Доктор Стрэндж", "Синистер", "Избави нас от лукавого" и другими.
Вместе с Итаном Хоуком в "Черном телефоне" также задействованы Джеймс Рэнсон, Джереми Дэвис, Келлан Руд, Мадлен Макгроу и другие.
В российских кинотеатрах премьера фильма запланирована на 27 января.