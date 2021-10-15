https://ria.ru/20211015/terakt-1754805091.html
МИД отреагировал на теракт в мечети в Кандагаре
МИД отреагировал на теракт в мечети в Кандагаре - РИА Новости, 15.10.2021
МИД отреагировал на теракт в мечети в Кандагаре
Цель таких бесчеловечных акций, как теракт в Кандагаре, - разжигание религиозной розни и эскалация внутриполитического конфликта в Афганистане, заявила... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:16
2021-10-15T19:16
2021-10-15T19:25
в мире
кандагар
россия
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кандагар (провинция)
мария захарова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Цель таких бесчеловечных акций, как теракт в Кандагаре, - разжигание религиозной розни и эскалация внутриполитического конфликта в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. По данным источника, погибли не менее 41 человека."Это уже не первая террористическая атака, направленная против мусульман-шиитов в Афганистане после прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое - ред.). Очевидно, что организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта", - заявила Захарова.По ее словам, Россия осуждает этот бесчеловечный террористический акт."Рассчитываем, что его организаторы будут выявлены и понесут суровое наказание. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем афганские власти предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности по всей стране", - добавила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20211015/mechet-1754752046.html
https://ria.ru/20211015/taliby-1754756725.html
кандагар
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в мире, кандагар, россия, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кандагар (провинция), мария захарова
19:16 15.10.2021 (обновлено: 19:25 15.10.2021)
МИД отреагировал на теракт в мечети в Кандагаре
МИД назвал теракт в мечети в афганском Кандагаре разжиганием религиозной розни