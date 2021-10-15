https://ria.ru/20211015/terakt-1754805091.html

МИД отреагировал на теракт в мечети в Кандагаре

МИД отреагировал на теракт в мечети в Кандагаре - РИА Новости, 15.10.2021

МИД отреагировал на теракт в мечети в Кандагаре

Цель таких бесчеловечных акций, как теракт в Кандагаре, - разжигание религиозной розни и эскалация внутриполитического конфликта в Афганистане, заявила... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:16

2021-10-15T19:16

2021-10-15T19:25

в мире

кандагар

россия

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кандагар (провинция)

мария захарова

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Цель таких бесчеловечных акций, как теракт в Кандагаре, - разжигание религиозной розни и эскалация внутриполитического конфликта в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. По данным источника, погибли не менее 41 человека."Это уже не первая террористическая атака, направленная против мусульман-шиитов в Афганистане после прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое - ред.). Очевидно, что организаторы таких акций ставят своей целью разжигание религиозной розни и эскалацию внутриполитического конфликта", - заявила Захарова.По ее словам, Россия осуждает этот бесчеловечный террористический акт."Рассчитываем, что его организаторы будут выявлены и понесут суровое наказание. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем афганские власти предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности по всей стране", - добавила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20211015/mechet-1754752046.html

https://ria.ru/20211015/taliby-1754756725.html

кандагар

россия

афганистан

кандагар (провинция)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кандагар, россия, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кандагар (провинция), мария захарова