https://ria.ru/20211015/teatr-1754778581.html

Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет

Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет - РИА Новости, 15.10.2021

Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет

Роли президента РФ Владимира Путина нет в новом спектакле Театра Наций "На всякого мудреца" режиссера Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:11

2021-10-15T17:11

2021-10-15T17:11

культура

владимир путин

театр наций

константин богомолов

александр островский

новости культуры

театр

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роли президента РФ Владимира Путина нет в новом спектакле Театра Наций "На всякого мудреца" режиссера Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в театре.Премьера спектакля, основанного на пьесе Александра Островского, прошла 10 октября.Главный герой – бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка. Оттолкнувшись от этого сюжета, Богомолов переносит действие в современность, превращая комедию XIX века в сатиру на жизнь российской элиты. В спектакле упоминаются имена известных людей, в том числе Владимира Путина, что вызвало ажиотаж у ряда СМИ."В спектакле "На всякого мудреца" нет роли Путина, а есть только одно упоминание его фамилии в самом финале", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html

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владимир путин, театр наций, константин богомолов, александр островский , новости культуры, театр