https://ria.ru/20211015/teatr-1754778581.html
Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет
Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет - РИА Новости, 15.10.2021
Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет
Роли президента РФ Владимира Путина нет в новом спектакле Театра Наций "На всякого мудреца" режиссера Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:11
2021-10-15T17:11
2021-10-15T17:11
культура
владимир путин
театр наций
константин богомолов
александр островский
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752537016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f4c4a4f51d618564150a97c51640548.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роли президента РФ Владимира Путина нет в новом спектакле Театра Наций "На всякого мудреца" режиссера Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в театре.Премьера спектакля, основанного на пьесе Александра Островского, прошла 10 октября.Главный герой – бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка. Оттолкнувшись от этого сюжета, Богомолов переносит действие в современность, превращая комедию XIX века в сатиру на жизнь российской элиты. В спектакле упоминаются имена известных людей, в том числе Владимира Путина, что вызвало ажиотаж у ряда СМИ."В спектакле "На всякого мудреца" нет роли Путина, а есть только одно упоминание его фамилии в самом финале", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752537016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1b1e71fe539ba75ee39f96d1fed6de2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, театр наций, константин богомолов, александр островский , новости культуры, театр
Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет
Роли Путина в новом спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет, заявили в Театре Наций
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роли президента РФ Владимира Путина нет в новом спектакле Театра Наций "На всякого мудреца" режиссера Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в театре.
Премьера спектакля, основанного на пьесе Александра Островского, прошла 10 октября.
Главный герой – бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка. Оттолкнувшись от этого сюжета, Богомолов переносит действие в современность, превращая комедию XIX века в сатиру на жизнь российской элиты. В спектакле упоминаются имена известных людей, в том числе Владимира Путина, что вызвало ажиотаж у ряда СМИ.
"В спектакле "На всякого мудреца" нет роли Путина, а есть только одно упоминание его фамилии в самом финале", - сказал собеседник агентства.