Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/teatr-1754778581.html
Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет
Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет - РИА Новости, 15.10.2021
Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет
Роли президента РФ Владимира Путина нет в новом спектакле Театра Наций "На всякого мудреца" режиссера Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в театре. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:11
2021-10-15T17:11
культура
владимир путин
театр наций
константин богомолов
александр островский
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752537016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f4c4a4f51d618564150a97c51640548.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роли президента РФ Владимира Путина нет в новом спектакле Театра Наций "На всякого мудреца" режиссера Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в театре.Премьера спектакля, основанного на пьесе Александра Островского, прошла 10 октября.Главный герой – бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка. Оттолкнувшись от этого сюжета, Богомолов переносит действие в современность, превращая комедию XIX века в сатиру на жизнь российской элиты. В спектакле упоминаются имена известных людей, в том числе Владимира Путина, что вызвало ажиотаж у ряда СМИ."В спектакле "На всякого мудреца" нет роли Путина, а есть только одно упоминание его фамилии в самом финале", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752537016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1b1e71fe539ba75ee39f96d1fed6de2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, театр наций, константин богомолов, александр островский , новости культуры, театр
17:11 15.10.2021
 
Театр Наций: Роли Путина в спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет

Роли Путина в новом спектакле Богомолова "На всякого мудреца" нет, заявили в Театре Наций

© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяБогомолов на репетиции спектакля "На всякого мудреца"
Богомолов на репетиции спектакля На всякого мудреца - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Роли президента РФ Владимира Путина нет в новом спектакле Театра Наций "На всякого мудреца" режиссера Константина Богомолова, сообщили РИА Новости в театре.
Премьера спектакля, основанного на пьесе Александра Островского, прошла 10 октября.
Главный герой – бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка. Оттолкнувшись от этого сюжета, Богомолов переносит действие в современность, превращая комедию XIX века в сатиру на жизнь российской элиты. В спектакле упоминаются имена известных людей, в том числе Владимира Путина, что вызвало ажиотаж у ряда СМИ.
"В спектакле "На всякого мудреца" нет роли Путина, а есть только одно упоминание его фамилии в самом финале", - сказал собеседник агентства.
Сцена из спектакля Ночь в отеле - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:00Культура
Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября
 
КультураВладимир ПутинТеатр нацийКонстантин БогомоловАлександр ОстровскийНовости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния