https://ria.ru/20211015/taliby-1754743160.html
В МИД анонсировали диалог с талибами в Москве
В МИД анонсировали диалог с талибами в Москве - РИА Новости, 15.10.2021
В МИД анонсировали диалог с талибами в Москве
Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) приняли приглашение на встречу по Афганистану в московском формате, Москва надеется на... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:37
2021-10-15T14:37
2021-10-15T14:46
москва
россия
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) приняли приглашение на встречу по Афганистану в московском формате, Москва надеется на откровенный разговор, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."Приглашена делегация от Кабула, и принципиальное решение об участие ими уже принято. Мы ждем только состава делегации", - сказал Кабулов, выступая в Москве. "Двадцатого имеем в виду провести откровенный разговор с представителями нового афганского руководства", - добавил он.По словам Кабулова, российская сторона планирует на этой встрече "откровенно излагать афганской делегации наши претензии, но не в форме требования, а в форме совещания о том, каким образом конструктивно можно было приступить к решению задач"."Мы не ожидаем никаких прорывных решений. Это процесс долгий, эволюционный", - отметил он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что встреча "московского формата" назначена на 20 октября, Москва ожидает реакцию тех, кто приглашен на эту встречу, в том числе талибов. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участники "московского формата" обсудят гуманитарное содействие Кабулу, будет затронута и тематика защиты прав человека.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211009/afganistan-1753791584.html
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751666984.html
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москва, россия, в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов
14:37 15.10.2021 (обновлено: 14:46 15.10.2021)
В МИД анонсировали диалог с талибами в Москве
Глава департамента МИД Кабулов: рассчитываем на откровенный диалог 20 октября с талибами