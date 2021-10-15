https://ria.ru/20211015/taliby-1754719438.html

Путин призвал не торопиться с признанием талибов

Путин призвал не торопиться с признанием талибов - РИА Новости, 15.10.2021

Путин призвал не торопиться с признанием талибов

Понимание необходимости взаимодействовать с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) есть, но с официальным признанием их... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:47

2021-10-15T12:47

2021-10-15T12:51

афганистан

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

владимир путин

снг

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Понимание необходимости взаимодействовать с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) есть, но с официальным признанием их торопиться не нужно, заявил президент России Владимир Путин."Не нужно пока торопиться с официальным признание талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами", - сказал Путин, выступая на Совете глав стран СНГ.

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754631103.html

афганистан

россия

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афганистан, в мире, талибан, владимир путин, снг, россия