https://ria.ru/20211015/taliby-1754719438.html
Путин призвал не торопиться с признанием талибов
Путин призвал не торопиться с признанием талибов - РИА Новости, 15.10.2021
Путин призвал не торопиться с признанием талибов
Понимание необходимости взаимодействовать с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) есть, но с официальным признанием их... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:47
2021-10-15T12:47
2021-10-15T12:51
афганистан
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
владимир путин
снг
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Понимание необходимости взаимодействовать с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) есть, но с официальным признанием их торопиться не нужно, заявил президент России Владимир Путин."Не нужно пока торопиться с официальным признание талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами", - сказал Путин, выступая на Совете глав стран СНГ.
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754631103.html
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афганистан, в мире, талибан, владимир путин, снг, россия
12:47 15.10.2021 (обновлено: 12:51 15.10.2021)
Путин призвал не торопиться с признанием талибов
Путин: не нужно торопиться с признанием талибов, но с ними нужно взаимодействовать