https://ria.ru/20211015/taksist-1754717120.html

Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров

Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров - РИА Новости, 15.10.2021

Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров

Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров, всех участников конфликта доставили в полицию, сообщают в ГУМВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:39

2021-10-15T12:39

2021-10-15T12:39

происшествия

барнаул

алтайский край

ленинский район

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БАРНАУЛ, 15 окт - РИА Новости. Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров, всех участников конфликта доставили в полицию, сообщают в ГУМВД по Алтайскому краю."Сегодня утром в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по г. Барнаулу поступило сообщение о конфликте между мужчинами на улице Малахова краевой столицы, в результате которого один из них произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического пистолета", - говорится в сообщении.На место выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. По предварительным данным, участниками конфликтами стали трое мужчин – водитель такси и двое его пассажиров."Установлено, что травматический пистолет принадлежит водителю такси, зарегистрирован в установленном порядке. Со слов самого гражданина, он произвел выстрел в воздух, чтобы утихомирить пассажиров. Все доставлены в отдел полиции, где от граждан приняты заявления. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - уточняют в МВД.

https://ria.ru/20211007/yazyk-1753561893.html

барнаул

алтайский край

ленинский район

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происшествия, барнаул, алтайский край, ленинский район