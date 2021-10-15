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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/svadba-1754712363.html
78-летний лидер Pink Floyd Роджер Уотерс женился на своем водителе
78-летний лидер Pink Floyd Роджер Уотерс женился на своем водителе - РИА Новости, 15.10.2021
78-летний лидер Pink Floyd Роджер Уотерс женился на своем водителе
Британский музыкант и лидер группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его супругой стала 43-летняя креолка Камила Чавис, которая раньше... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:09
2021-10-15T13:09
культура
шоу-бизнес
новости культуры
стиль жизни
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нью-йорк (штат)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британский музыкант и лидер группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его супругой стала 43-летняя креолка Камила Чавис, которая раньше работала у рок-звезды водителем, сообщает Daily Mail. Свадьба прошла в имении рокера в Бриджхэмптоне (штат Нью-Йорк, США), которое он приобрел в 2010 году за за 16,2 миллиона долларов.К подписи он прикрепил несколько свадебных снимков. На них счастливые молодожены целуются, обнимаются или задумчиво смотрят в сторону. Камила для церемонии выбрала кружевное свадебное платье, которое дополнила черным кожаным ремнем и сапогами в ковбойском стиле. Уотерс предпочел классику — строгий смокинг и белую рубашку. В 2018 году, в интервью аргентинскому изданию Infobae Роджер Уотерс рассказал, что встретил свою будущую жену в 2016 году. Они познакомились на одном из его концертов. Тогда Камила была нанята его личным водителем. И хотя рокер все время находился на заднем сидении, и не мог как следует разглядеть ее, "что-то в ней его привлекло". Впервые как пара они появились на Венецианском кинофестивале в 2019 году, а обручились в начале этого года. До того музыкант состоял в четырех браках. Последней женой актера была актриса Лори Дернинг, с которой он обручился в 2004 году, а женился только в январе 2012. В сентябре супруги подали на развод. От других жен у Роджера Уотерса есть трое взрослых детей.
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шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни, свадьба, сша, нью-йорк (штат), pink floyd
13:09 15.10.2021
 
78-летний лидер Pink Floyd Роджер Уотерс женился на своем водителе

Рок-музыкант Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его супругой стала 43-летняя Камила Чавис

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британский музыкант и лидер группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его супругой стала 43-летняя креолка Камила Чавис, которая раньше работала у рок-звезды водителем, сообщает Daily Mail.
Свадьба прошла в имении рокера в Бриджхэмптоне (штат Нью-Йорк, США), которое он приобрел в 2010 году за за 16,2 миллиона долларов.

"Я так счастлив. Наконец-то я стал владельцем этого сокровища", — написал Уотерс в Instagram.

К подписи он прикрепил несколько свадебных снимков. На них счастливые молодожены целуются, обнимаются или задумчиво смотрят в сторону. Камила для церемонии выбрала кружевное свадебное платье, которое дополнила черным кожаным ремнем и сапогами в ковбойском стиле. Уотерс предпочел классику — строгий смокинг и белую рубашку.
В 2018 году, в интервью аргентинскому изданию Infobae Роджер Уотерс рассказал, что встретил свою будущую жену в 2016 году. Они познакомились на одном из его концертов. Тогда Камила была нанята его личным водителем. И хотя рокер все время находился на заднем сидении, и не мог как следует разглядеть ее, "что-то в ней его привлекло".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс со спутницей на красной дорожке премьеры фильма "Роджер Уотерс: Мы+Они" ("Roger Waters Us Them") в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Режиссер, музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс со спутницей на красной дорожке премьеры фильма Роджер Уотерс: Мы+Они (Roger Waters Us Them) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер, музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс со спутницей на красной дорожке премьеры фильма "Роджер Уотерс: Мы+Они" ("Roger Waters Us Them") в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Впервые как пара они появились на Венецианском кинофестивале в 2019 году, а обручились в начале этого года.
До того музыкант состоял в четырех браках. Последней женой актера была актриса Лори Дернинг, с которой он обручился в 2004 году, а женился только в январе 2012. В сентябре супруги подали на развод. От других жен у Роджера Уотерса есть трое взрослых детей.
Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на красной дорожке перед премьерой своего фильма Грех в рамках закрытия XIV Международного кинофестиваля в Риме - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 08:00Шоубиз
Почему они счастливы вместе: звездные пары с большой разницей в возрасте
 
КультураШоу-бизнесНовости культурыСтиль жизниСвадьбаСШАНью-Йорк (штат)Pink Floyd
 
 
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