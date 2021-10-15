78-летний лидер Pink Floyd Роджер Уотерс женился на своем водителе
Рок-музыкант Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его супругой стала 43-летняя Камила Чавис
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британский музыкант и лидер группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его супругой стала 43-летняя креолка Камила Чавис, которая раньше работала у рок-звезды водителем, сообщает Daily Mail.
Свадьба прошла в имении рокера в Бриджхэмптоне (штат Нью-Йорк, США), которое он приобрел в 2010 году за за 16,2 миллиона долларов.
"Я так счастлив. Наконец-то я стал владельцем этого сокровища", — написал Уотерс в Instagram.
К подписи он прикрепил несколько свадебных снимков. На них счастливые молодожены целуются, обнимаются или задумчиво смотрят в сторону. Камила для церемонии выбрала кружевное свадебное платье, которое дополнила черным кожаным ремнем и сапогами в ковбойском стиле. Уотерс предпочел классику — строгий смокинг и белую рубашку.
В 2018 году, в интервью аргентинскому изданию Infobae Роджер Уотерс рассказал, что встретил свою будущую жену в 2016 году. Они познакомились на одном из его концертов. Тогда Камила была нанята его личным водителем. И хотя рокер все время находился на заднем сидении, и не мог как следует разглядеть ее, "что-то в ней его привлекло".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс со спутницей на красной дорожке премьеры фильма "Роджер Уотерс: Мы+Они" ("Roger Waters Us Them") в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Режиссер, музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс со спутницей на красной дорожке премьеры фильма "Роджер Уотерс: Мы+Они" ("Roger Waters Us Them") в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Впервые как пара они появились на Венецианском кинофестивале в 2019 году, а обручились в начале этого года.
До того музыкант состоял в четырех браках. Последней женой актера была актриса Лори Дернинг, с которой он обручился в 2004 году, а женился только в январе 2012. В сентябре супруги подали на развод. От других жен у Роджера Уотерса есть трое взрослых детей.