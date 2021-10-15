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ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения

ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения - РИА Новости, 15.10.2021

ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения

Самопровозглашенная Луганская народная республика отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, заявил... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:39

2021-10-15T16:39

2021-10-15T19:57

в мире

луганская народная республика

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киев

луганск

михаил филипоненко

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ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, заявил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко."Было поставлено условие украинской стороне: пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности", — сказал он.Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html

луганская народная республика

киев

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, киев, луганск, михаил филипоненко