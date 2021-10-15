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ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения
ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения - РИА Новости, 15.10.2021
ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения
Самопровозглашенная Луганская народная республика отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, заявил... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:39
2021-10-15T19:57
в мире
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
киев
луганск
михаил филипоненко
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ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, заявил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко."Было поставлено условие украинской стороне: пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности", — сказал он.Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html
луганская народная республика
киев
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в мире, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, киев, луганск, михаил филипоненко
16:39 15.10.2021 (обновлено: 19:57 15.10.2021)
 
ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения

ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву до возвращения офицера из плена

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, заявил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.
"Было поставлено условие украинской стороне: пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности", — сказал он.
Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли.
Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:18
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРКиевЛуганскМихаил Филипоненко
 
 
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