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США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами

США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами - РИА Новости, 15.10.2021

США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами

Госдепартамент подтвердил, что с 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T23:33

2021-10-15T23:33

2021-10-15T23:33

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Госдепартамент подтвердил, что с 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, в число которых российский "Спутник V" пока не входит.Белый дом ранее заявил, что новые меры, требующие вакцинацию от COVID иностранцев для пересечения границ США, вступят в силу 8 ноября."Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Она вступает в силу 8 ноября... Вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ", - сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Ни одна из российских вакцин, включая самую распространенную "Спутник V", одобрения ВОЗ или FDA пока не получила.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

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