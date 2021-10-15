https://ria.ru/20211015/sputnik-v-1754670157.html

В гражданский оборот выпустили более 62 миллионов комплектов "Спутника V"

В гражданский оборот выпустили более 62 миллионов комплектов "Спутника V" - РИА Новости, 15.10.2021

В гражданский оборот выпустили более 62 миллионов комплектов "Спутника V"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости об объемах вакцины... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T07:28

2021-10-15T07:28

2021-10-15T09:21

распространение коронавируса

москва

здоровье

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

земля

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости об объемах вакцины "Спутник V", выпущенной в гражданский оборот.Он также отметил, что пострегистрационные исследования препарата уже закончились и центр Гамалеи подал документы для его постоянной регистрации.В августе 2020 года вакцину "Спутник V" зарегистрировали в России "на условиях" — после этого требовалось еще провести клинические исследования. Такая практика есть и в других странах."Спутник V", первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, разработан центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. По данным пострегистрационных исследований, в которых приняли участие более 30 тысяч добровольцев, вакцина показала эффективность свыше 90 процентов, она надежно защищает от тяжелых и летальных случаев."Спутник V" одобрили уже в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству разрешений от государственных регуляторов он занимает второе место в мире. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/sputnikv-1754669160.html

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москва, здоровье, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, земля, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, вакцина "спутник v"