07:28 15.10.2021 (обновлено: 09:21 15.10.2021)
В гражданский оборот выпустили более 62 миллионов комплектов "Спутника V"
Гинцбург: более 62 миллионов комплектов "Спутника V" уже выпущены в гражданский оборот
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости об объемах вакцины "Спутник V", выпущенной в гражданский оборот.
"Могу сказать только про "Спутник V"<…> более 62 миллионов (комплектов. — Прим. ред.) официально выпущено в гражданский оборот", — сказал он.
Он также отметил, что пострегистрационные исследования препарата уже закончились и центр Гамалеи подал документы для его постоянной регистрации.
В августе 2020 года вакцину "Спутник V" зарегистрировали в России "на условиях" — после этого требовалось еще провести клинические исследования. Такая практика есть и в других странах.
"Спутник V", первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, разработан центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. По данным пострегистрационных исследований, в которых приняли участие более 30 тысяч добровольцев, вакцина показала эффективность свыше 90 процентов, она надежно защищает от тяжелых и летальных случаев.
"Спутник V" одобрили уже в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству разрешений от государственных регуляторов он занимает второе место в мире.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.