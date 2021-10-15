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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/sputnik-v-1754670157.html
В гражданский оборот выпустили более 62 миллионов комплектов "Спутника V"
В гражданский оборот выпустили более 62 миллионов комплектов "Спутника V" - РИА Новости, 15.10.2021
В гражданский оборот выпустили более 62 миллионов комплектов "Спутника V"
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости об объемах вакцины... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:28
2021-10-15T09:21
распространение коронавируса
москва
здоровье
the lancet
российский фонд прямых инвестиций
земля
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости об объемах вакцины "Спутник V", выпущенной в гражданский оборот.Он также отметил, что пострегистрационные исследования препарата уже закончились и центр Гамалеи подал документы для его постоянной регистрации.В августе 2020 года вакцину "Спутник V" зарегистрировали в России "на условиях" — после этого требовалось еще провести клинические исследования. Такая практика есть и в других странах."Спутник V", первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, разработан центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. По данным пострегистрационных исследований, в которых приняли участие более 30 тысяч добровольцев, вакцина показала эффективность свыше 90 процентов, она надежно защищает от тяжелых и летальных случаев."Спутник V" одобрили уже в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству разрешений от государственных регуляторов он занимает второе место в мире. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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москва, здоровье, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, земля, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, вакцина "спутник v"
07:28 15.10.2021 (обновлено: 09:21 15.10.2021)
 
В гражданский оборот выпустили более 62 миллионов комплектов "Спутника V"

Гинцбург: более 62 миллионов комплектов "Спутника V" уже выпущены в гражданский оборот

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости об объемах вакцины "Спутник V", выпущенной в гражданский оборот.

"Могу сказать только про "Спутник V"<…> более 62 миллионов (комплектов. — Прим. ред.) официально выпущено в гражданский оборот", — сказал он.

Он также отметил, что пострегистрационные исследования препарата уже закончились и центр Гамалеи подал документы для его постоянной регистрации.
В августе 2020 года вакцину "Спутник V" зарегистрировали в России "на условиях" — после этого требовалось еще провести клинические исследования. Такая практика есть и в других странах.
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:15Распространение коронавируса
Эксперт ВОЗ назвала "Спутник V" очень хорошей вакциной
"Спутник V", первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, разработан центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. По данным пострегистрационных исследований, в которых приняли участие более 30 тысяч добровольцев, вакцина показала эффективность свыше 90 процентов, она надежно защищает от тяжелых и летальных случаев.
"Спутник V" одобрили уже в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству разрешений от государственных регуляторов он занимает второе место в мире.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
07:15В России
Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" завершились
 
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