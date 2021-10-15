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Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V" - РИА Новости, 15.10.2021
Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:25
2021-10-15T04:13
распространение коронавируса
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика регистрации существует и в других странах.Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Осенью более 30 тысяч добровольцев приняли участие в этом испытании, часть из них получили вакцину, часть — плацебо. По результатам анализа данных препарат показал эффективность свыше 90 процентов."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), как сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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общество, здоровье, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, земля, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:25 15.10.2021 (обновлено: 04:13 15.10.2021)
 
Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"

Гинцбург: Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются", — сказал Гинцбург.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика регистрации существует и в других странах.
Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Осенью более 30 тысяч добровольцев приняли участие в этом испытании, часть из них получили вакцину, часть — плацебо. По результатам анализа данных препарат показал эффективность свыше 90 процентов.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), как сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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