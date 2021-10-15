03:25 15.10.2021 (обновлено: 04:13 15.10.2021)
Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
Гинцбург: Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются", — сказал Гинцбург.
Вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика регистрации существует и в других странах.
Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Осенью более 30 тысяч добровольцев приняли участие в этом испытании, часть из них получили вакцину, часть — плацебо. По результатам анализа данных препарат показал эффективность свыше 90 процентов.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), как сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.