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Запуск первого в мире деревянного спутника отложили
Запуск первого в мире деревянного спутника отложили - РИА Новости, 15.10.2021
Запуск первого в мире деревянного спутника отложили
Запуск первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли отложен из-за проблем с радиочастотами, сообщает в пятницу организатор мероприятия, финское... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T22:31
2021-10-15T22:31
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 окт — РИА Новости. Запуск первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли отложен из-за проблем с радиочастотами, сообщает в пятницу организатор мероприятия, финское предприятие по деревопереработке UPM."Дата запуска WISA Woodsat перенесена с конца 2021 года на первую половину 2022 года из-за необходимости изменения радиооборудования", - говорится в сообщении.Уточняется, что спутник WISA Woodsat был разработан для обслуживания множества миссий - от материаловедения, космического образования и повышения осведомленности до развития и облегчения радиолюбительской связи со спутниками и через них. Радиосистема спутника предназначена для работы в радиочастотном спектре, выделенном для радиолюбителей. Эта часть радиочастотного спектра обычно используется конкретными радиолюбительскими спутниками, а также университетскими и некоммерческими наноспутниками."К нашему большому разочарованию, мы не сможем послужить радиолюбительскому сообществу с миссией LoRa-ретранслятора, как мы надеялись и планировали. Мы продолжим публиковать изображения и данные в интернете, но из-за этого решения технический аспект был уменьшен", - отметил главный инженер WISA Woodsat, Arctic Astronautics Самули Найман.Первоначальной амбициозной целью было запустить первый в мире деревянный спутник на орбиту Земли к концу 2021 года, в том же году, когда был анонсирован проект, однако сейчас он состоится не ранее 2022 года, уточняют организаторы.
https://ria.ru/20210412/minoborony-1727847820.html
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финляндия, космос - риа наука, земля
22:31 15.10.2021
 
Запуск первого в мире деревянного спутника отложили

Запуск первого в мире деревянного спутника отложили из-за проблем с радиочастотами

© Фото : UPMНаноспутник WISA Woodsat
Наноспутник WISA Woodsat - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : UPM
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 окт — РИА Новости. Запуск первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли отложен из-за проблем с радиочастотами, сообщает в пятницу организатор мероприятия, финское предприятие по деревопереработке UPM.
"Дата запуска WISA Woodsat перенесена с конца 2021 года на первую половину 2022 года из-за необходимости изменения радиооборудования", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что спутник WISA Woodsat был разработан для обслуживания множества миссий - от материаловедения, космического образования и повышения осведомленности до развития и облегчения радиолюбительской связи со спутниками и через них. Радиосистема спутника предназначена для работы в радиочастотном спектре, выделенном для радиолюбителей. Эта часть радиочастотного спектра обычно используется конкретными радиолюбительскими спутниками, а также университетскими и некоммерческими наноспутниками.
"К нашему большому разочарованию, мы не сможем послужить радиолюбительскому сообществу с миссией LoRa-ретранслятора, как мы надеялись и планировали. Мы продолжим публиковать изображения и данные в интернете, но из-за этого решения технический аспект был уменьшен", - отметил главный инженер WISA Woodsat, Arctic Astronautics Самули Найман.
Первоначальной амбициозной целью было запустить первый в мире деревянный спутник на орбиту Земли к концу 2021 года, в том же году, когда был анонсирован проект, однако сейчас он состоится не ранее 2022 года, уточняют организаторы.
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