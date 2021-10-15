https://ria.ru/20211015/sputnik-1754823644.html

Запуск первого в мире деревянного спутника отложили

Запуск первого в мире деревянного спутника отложили - РИА Новости, 15.10.2021

Запуск первого в мире деревянного спутника отложили

Запуск первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли отложен из-за проблем с радиочастотами, сообщает в пятницу организатор мероприятия, финское... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T22:31

2021-10-15T22:31

2021-10-15T22:31

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 окт — РИА Новости. Запуск первого в истории деревянного спутника на орбиту Земли отложен из-за проблем с радиочастотами, сообщает в пятницу организатор мероприятия, финское предприятие по деревопереработке UPM."Дата запуска WISA Woodsat перенесена с конца 2021 года на первую половину 2022 года из-за необходимости изменения радиооборудования", - говорится в сообщении.Уточняется, что спутник WISA Woodsat был разработан для обслуживания множества миссий - от материаловедения, космического образования и повышения осведомленности до развития и облегчения радиолюбительской связи со спутниками и через них. Радиосистема спутника предназначена для работы в радиочастотном спектре, выделенном для радиолюбителей. Эта часть радиочастотного спектра обычно используется конкретными радиолюбительскими спутниками, а также университетскими и некоммерческими наноспутниками."К нашему большому разочарованию, мы не сможем послужить радиолюбительскому сообществу с миссией LoRa-ретранслятора, как мы надеялись и планировали. Мы продолжим публиковать изображения и данные в интернете, но из-за этого решения технический аспект был уменьшен", - отметил главный инженер WISA Woodsat, Arctic Astronautics Самули Найман.Первоначальной амбициозной целью было запустить первый в мире деревянный спутник на орбиту Земли к концу 2021 года, в том же году, когда был анонсирован проект, однако сейчас он состоится не ранее 2022 года, уточняют организаторы.

https://ria.ru/20210412/minoborony-1727847820.html

https://ria.ru/20210412/relef-1727836901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, космос - риа наука, земля