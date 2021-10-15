https://ria.ru/20211015/sputnik-1754797768.html

В РФПИ рассказали о планах производства российских вакцин от COVID-19

В РФПИ рассказали о планах производства российских вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

В РФПИ рассказали о планах производства российских вакцин от COVID-19

Вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в следующем году будет произведено для одного миллиарда человек, рассказал в интервью изданию "Fortune" глава Российского... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:33

2021-10-15T18:33

2021-10-15T18:33

распространение коронавируса

вакцинация

российский фонд прямых инвестиций

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в следующем году будет произведено для одного миллиарда человек, рассказал в интервью изданию "Fortune" глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Он выразил уверенность, что к концу года будет произведено достаточно доз "Спутник V" и "Спутник Лайт" для 700 миллионов человек.Сейчас Россия производит дозы "Спутник V" более чем для 40 миллионов человек в месяц и доз "Спутник Лайт" для около 60 миллионов человек в месяц.Начиная с октября, рассказал он, производство вакцины за рубежом превысит объемы производства в России."В следующем году мы ожидаем поставить доз для около 1 миллиарда человек. Мы не пытаемся стать главным игроком на рынке, но безусловно хотим внести свой вклад", - добавил Дмитриев."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

https://ria.ru/20211014/sputnik-1754610879.html

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