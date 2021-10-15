https://ria.ru/20211015/sootechestvenniki-1754753370.html
Швыдкой призвал включать защиту соотечественников в двусторонние договоры
Швыдкой призвал включать защиту соотечественников в двусторонние договоры - РИА Новости, 15.10.2021
Швыдкой призвал включать защиту соотечественников в двусторонние договоры
Пункт о защите соотечественников за рубежом нужно включать в двусторонние соглашения с другими странами, заявил спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:24
2021-10-15T15:24
2021-10-15T15:29
общество
москва
михаил швыдкой
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пункт о защите соотечественников за рубежом нужно включать в двусторонние соглашения с другими странами, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников."Я уверен, что невозможно сделать все одной поправкой или работой только внутреннего российского законодательства. Пункт о защите соотечественников нужно включить в двусторонние соглашения с другими странами… У каждой страны свои особенности, и это очень важный момент. Надо внимательно проследить за тем, чтобы соотечественникам было комфортно не только в Москве, а у себя дома, где они живут", — сказал Швыдкой.Он также отметил, что важной задачей является защита соотечественников за рубежом на законодательном, психологическом и юридическом уровнях.
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общество, москва, михаил швыдкой, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
15:24 15.10.2021 (обновлено: 15:29 15.10.2021)
Швыдкой призвал включать защиту соотечественников в двусторонние договоры
Швыдкой: защиту соотечественников нужно включать в двусторонние соглашения со странами