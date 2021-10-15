https://ria.ru/20211015/sobyanin-1754749530.html

В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус будут открыты в Москве с понедельника, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:08

2021-10-15T15:08

2021-10-15T15:10

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус будут открыты в Москве с понедельника, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.В пятницу мэр осмотрел центр вакцинации от COVID-19, который был недавно вновь открыт в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции.Он отметил, что экспресс-тесты появились практически одновременно с ПЦР-тестами, но их качество первое время оставляло делать лучшего. Сегодня, по словам мэра, качество экспресс-тестов уже достаточно высокое, эффективность 80%. "Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты ещё 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", - сказал Собянин.По его словам, выявляемость коронавируса при экспресс-тестах тоже достаточно приличная - около 4%. "Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида", - сообщил Собянин.Мэр поблагодарил всех, кто сегодня работает в экспресс-лабораториях и пунктах вакцинации. "И ещё раз хотел бы пригласить всех вакцинироваться, потому что сегодня нет другого способа защитить себя. Особенно, конечно, это важно для пожилых", - сказал Собянин.Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, с 11 октября в ГУМе экспресс-тестирование на COVID-19 сделали 876 человек, из них у 33 человек тест дал положительный результат.

https://ria.ru/20211013/protsenko-1754332203.html

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москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии