12:01 15.10.2021 (обновлено: 12:18 15.10.2021)
РПЦ перенесла Архиерейский собор на май 2022 года из-за пандемии
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаключительное торжественное заседание Архиерейского собора Русской православной церкви при участии глав и делегаций Поместных православных церквей в храме Христа Спасителя в Москве. 2 декабря 2017
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) перенес ее Архиерейский собор на 2022 год из-за коронавируса, собрание пройдет с 26 по 29 мая.
"В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26-29 мая 2022 года", - говорится в журналах состоявшегося в пятницу заседания Синода, опубликованных на сайте Московской патриархии.
Изначально собор намечался на 15-18 ноября 2021 года. На нем планировалось обсудить ряд важных внутрицерковных тем, включая вопрос подлинности найденных под Екатеринбургом останков царской семьи.
Архиерейский собор – это высший орган управления РПЦ. В нем могут принимать участие исключительно архиереи. По уставу РПЦ, собор созывается не реже одного раза в четыре года, а также в "исключительных случаях". Предыдущий Архиерейский собор прошел 29 ноября — 2 декабря 2017 года.
18 сентября, 18:39РелигияВ РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков