https://ria.ru/20211015/sobor-1754708305.html

РПЦ перенесла Архиерейский собор на май 2022 года из-за пандемии

РПЦ перенесла Архиерейский собор на май 2022 года из-за пандемии - РИА Новости, 15.10.2021

РПЦ перенесла Архиерейский собор на май 2022 года из-за пандемии

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) перенес ее Архиерейский собор на 2022 год из-за коронавируса, собрание пройдет с 26 по 29 мая. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:01

2021-10-15T12:01

2021-10-15T12:18

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русская православная церковь

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) перенес ее Архиерейский собор на 2022 год из-за коронавируса, собрание пройдет с 26 по 29 мая."В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26-29 мая 2022 года", - говорится в журналах состоявшегося в пятницу заседания Синода, опубликованных на сайте Московской патриархии.Изначально собор намечался на 15-18 ноября 2021 года. На нем планировалось обсудить ряд важных внутрицерковных тем, включая вопрос подлинности найденных под Екатеринбургом останков царской семьи. Архиерейский собор – это высший орган управления РПЦ. В нем могут принимать участие исключительно архиереи. По уставу РПЦ, собор созывается не реже одного раза в четыре года, а также в "исключительных случаях". Предыдущий Архиерейский собор прошел 29 ноября — 2 декабря 2017 года.

https://ria.ru/20210918/ostanki-1750702911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская патриархия, русская православная церковь