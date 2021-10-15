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Главы государств СНГ приняли совместное заявление
Главы государств СНГ приняли совместное заявление - РИА Новости, 15.10.2021
Главы государств СНГ приняли совместное заявление
К 30-летию со дня образования Содружества независимых государств руководители стран-участниц сделали заявление, текст приводит пресс-служба исполкома СНГ. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:58
2021-10-15T15:58
в мире
снг
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. К 30-летию со дня образования Содружества независимых государств руководители стран-участниц сделали заявление, текст приводит пресс-служба исполкома СНГ.Как следует из документа, главы государств признают, что создание СНГ происходило в серьезных геополитических условиях."Тридцать лет назад в период серьезных геополитических изменений были подписаны Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, протокол к этому Соглашению и Алма-Атинская Декларация", - говорится в заявлении об историческом для стран решении.Таким образом, сегодня у стран Содружества есть необходимая правовая баз, которая позволяет организовать выгодное взаимодействие. Основа в нем – экономические связи. От полноценной торговли зависит благосостояние граждан Содружества. Обеспечить его рост возможно за счет внедрения передовых форм и технологий. В частности, через развитие "зеленой" экономики, цифровизацию, промышленную кооперацию и инновации. Страны могут улучшить логистику, а также более рационально использовать ресурсы. В конечном счете все эти усилия направлены на занятость граждан государств СНГ. Главы государств подтвердили дальнейшее сотрудничество согласно Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.В гуманитарной сфере одной из актуальных задач остается сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. И в Содружестве будут противостоять попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма.В сфере безопасности главы государств СНГ отметили такие угрозы, как международный терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконное производство и оборот наркотиков, а также использование технологий в преступных целях. В итоговом тексте также отражена обеспокоенность в связи с мировой пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20211015/voyna-1754722662.html
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в мире, снг
15:58 15.10.2021
 
Главы государств СНГ приняли совместное заявление

Главы стран СНГ приняли совместное заявление к 30-летию со дня образования организации

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. К 30-летию со дня образования Содружества независимых государств руководители стран-участниц сделали заявление, текст приводит пресс-служба исполкома СНГ.
Как следует из документа, главы государств признают, что создание СНГ происходило в серьезных геополитических условиях.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
"Тридцать лет назад в период серьезных геополитических изменений были подписаны Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, протокол к этому Соглашению и Алма-Атинская Декларация", - говорится в заявлении об историческом для стран решении.
Таким образом, сегодня у стран Содружества есть необходимая правовая баз, которая позволяет организовать выгодное взаимодействие. Основа в нем – экономические связи. От полноценной торговли зависит благосостояние граждан Содружества. Обеспечить его рост возможно за счет внедрения передовых форм и технологий. В частности, через развитие "зеленой" экономики, цифровизацию, промышленную кооперацию и инновации. Страны могут улучшить логистику, а также более рационально использовать ресурсы. В конечном счете все эти усилия направлены на занятость граждан государств СНГ. Главы государств подтвердили дальнейшее сотрудничество согласно Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.
В гуманитарной сфере одной из актуальных задач остается сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. И в Содружестве будут противостоять попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма.
В сфере безопасности главы государств СНГ отметили такие угрозы, как международный терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконное производство и оборот наркотиков, а также использование технологий в преступных целях. В итоговом тексте также отражена обеспокоенность в связи с мировой пандемией коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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