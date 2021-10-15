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Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке
Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке - РИА Новости, 15.10.2021
Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединить усилия для защиты интересов СНГ на мировом рынке, минимизировать искусственные... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:06
2021-10-15T12:06
экономика
в мире
белоруссия
снг
александр лукашенко
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединить усилия для защиты интересов СНГ на мировом рынке, минимизировать искусственные барьеры.По словам Лукашенко, в условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение."В целях укрепления веса и роли Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке", - сказал президент на открытии саммита глав государств СНГ, который проходит в онлайн-формате.Лукашенко подчеркнул, что необходима активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров."Только объединив усилия, повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам", - уверен белорусский лидер.
https://ria.ru/20211013/spetssluzhby-1754458124.html
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экономика, в мире, белоруссия, снг, александр лукашенко
12:06 15.10.2021
 
Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке

Лукашенко настаивает на объединении усилий для защиты интересов СНГ на мировом рынке

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединить усилия для защиты интересов СНГ на мировом рынке, минимизировать искусственные барьеры.
По словам Лукашенко, в условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 20:39
Путин призвал спецслужбы СНГ отстаивать экономические интересы своих стран
"В целях укрепления веса и роли Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке", - сказал президент на открытии саммита глав государств СНГ, который проходит в онлайн-формате.
Лукашенко подчеркнул, что необходима активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров.
"Только объединив усилия, повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам", - уверен белорусский лидер.
Владимир Андрейченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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