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Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке
Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке - РИА Новости, 15.10.2021
Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединить усилия для защиты интересов СНГ на мировом рынке, минимизировать искусственные... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:06
2021-10-15T12:06
2021-10-15T12:06
экономика
в мире
белоруссия
снг
александр лукашенко
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо объединить усилия для защиты интересов СНГ на мировом рынке, минимизировать искусственные барьеры.По словам Лукашенко, в условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение."В целях укрепления веса и роли Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке", - сказал президент на открытии саммита глав государств СНГ, который проходит в онлайн-формате.Лукашенко подчеркнул, что необходима активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров."Только объединив усилия, повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам", - уверен белорусский лидер.
https://ria.ru/20211013/spetssluzhby-1754458124.html
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экономика, в мире, белоруссия, снг, александр лукашенко
Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке
Лукашенко настаивает на объединении усилий для защиты интересов СНГ на мировом рынке