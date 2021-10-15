https://ria.ru/20211015/slet-1754697706.html

"Молодежь – наше будущее": итоги слета в Красноярске

"Молодежь – наше будущее": итоги слета в Красноярске - РИА Новости, 15.10.2021

"Молодежь – наше будущее": итоги слета в Красноярске

Проведение всероссийских слетов казачьей молодежи стало хорошей традицией, которая обязательно получит свое продолжение. Об этом журналистам рассказал... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:18

2021-10-15T11:18

2021-10-15T11:22

российское казачество

красноярск

николай долуда

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российское казачество

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КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Проведение всероссийских слетов казачьей молодежи стало хорошей традицией, которая обязательно получит свое продолжение. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Орехов."Первый основной итог – мы провели мероприятие на высоком уровне. Второй – собрались на новой площадке в Красноярске. Третий результат – в процессе организации мы объединились и привлекли не только федеральные и региональные государственные органы, но и еще казаков непосредственно, общественные объединения и иных специалистов, экспертов. Четвертый итог – мы еще ближе познакомились друг с другом, увидели, над чем нам предстоит поработать, и наметили планы на будущее", – отметил он, подводя итоги нескольких дней продуктивной работы на площадке.Орехов также добавил, что результаты работы участников слета будут учтены для дальнейшей программы поддержки казачьей молодежи."Все инициативы, которые молодые казаки вместе выработали в рамках слета, они скомпонуют, а мы сделаем план работы на 2022 год и постараемся организовать больше мероприятий при непосредственном участии лидеров молодежных организаций", – сказал он.При этом, по словам Орехова, поддержка казачества со стороны государства не ограничивается только сроком действия стратегии по развитию казачества, рассчитанной до 2030 года.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь отметил, что такие мероприятия, как слет казачьей молодежи, помогают эффективнее выстроить взаимодействие между разными казачьими формированиями и структурами."Это очень важно – проводить такие слеты. Теперь ежегодно будут проводиться слеты, где мы будем делиться опытом организации работы в каждом казачьем войске и давать методические рекомендации. Именно выстраивать систему в том числе и патриотического воспитания подрастающего поколения – это то, что для нас очень и очень важно", – сказал он.Первостепенной задачей для казаков при непосредственном участии лидеров молодежных организаций, по его словам, должно стать выстраивание прозрачного взаимодействия с муниципальными и федеральными властями для оперативного решения возникающих в регионах проблем."Самая главная моя задача как атамана – выполнить решение президента, которое он определил в стратегии госполитики в отношении российского казачества. Это выстраивать понятное взаимодействие органов власти с российским казачеством и выполнять те задачи, которые президент нам определил: участие в несении государственной службы, патриотическое воспитание подрастающего поколения, выработка системы непрерывного казачьего образования. Это все то, что принесет очень хороший, положительный, позитивный результат в работе всех войсковых казачьих обществ", – подчеркнул Долуда.Атаман Всероссийского казачьего общества также отметил, что в настоящий момент будущее всего казачества зависит от молодежи."У российского казачества богатое героическое прошлое. В настоящем казаки преданно служат Отечеству, опираясь на традиционные принципы чести и совести. А будущее казачества, наша смена, – это яркие и активные лидеры казачьей молодежи, которых становится все больше. Благодаря этой преемственности казачество было, есть и будет!", – резюмировал он.

https://ria.ru/20211011/kazaki-1754088657.html

https://ria.ru/20200813/1575751416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, николай долуда, россия, российское казачество