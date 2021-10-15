https://ria.ru/20211015/sledovatel-1754812341.html
СК опроверг сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области
СК опроверг сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области - РИА Новости, 15.10.2021
СК опроверг сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области
В СК РФ назвали ложью сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области после личного приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:16
2021-10-15T20:16
2021-10-15T20:25
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
светлана петренко
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В СК РФ назвали ложью сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области после личного приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным.В некоторых СМИ появились инсинуации о том, что следователь был госпитализирован после того, как Бастрыкин раскритиковал его работу во время онлайн-приема пенсионерки из Санкт-Петербурга.Она пожелала следователю "здоровья и крепости духа". Тем не менее, по словам Петренко, ведомством будет проведена ранее назначенная по результатам личного приема граждан служебная проверка."Мы объективно во всем разберемся, следователь - сложная профессия, требующая не только крепкого здоровья, твердости духа, а также неравнодушного отношения к тем, кому нужна наша помощь и защита", - подчеркнула собеседница агентства.
https://ria.ru/20211007/ubiystvo-1753475782.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, светлана петренко
20:16 15.10.2021 (обновлено: 20:25 15.10.2021)
СК опроверг сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области
В СК назвали сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области ложными
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
В СК РФ
назвали ложью сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области после личного приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным
.
В некоторых СМИ появились инсинуации о том, что следователь был госпитализирован после того, как Бастрыкин раскритиковал его работу во время онлайн-приема пенсионерки из Санкт-Петербурга.
"У человека ОРВИ вторые сутки, есть осложнения, непонятно, кому нужны такие спекуляции на здоровье", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко
, отвечая на запрос РИА Новости.
Она пожелала следователю "здоровья и крепости духа". Тем не менее, по словам Петренко, ведомством будет проведена ранее назначенная по результатам личного приема граждан служебная проверка.
"Мы объективно во всем разберемся, следователь - сложная профессия, требующая не только крепкого здоровья, твердости духа, а также неравнодушного отношения к тем, кому нужна наша помощь и защита", - подчеркнула собеседница агентства.