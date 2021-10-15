https://ria.ru/20211015/sledovatel-1754812341.html

СК опроверг сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области

СК опроверг сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области - РИА Новости, 15.10.2021

СК опроверг сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области

В СК РФ назвали ложью сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области после личного приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:16

2021-10-15T20:16

2021-10-15T20:25

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

светлана петренко

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В СК РФ назвали ложью сообщения о госпитализации следователя в Ленинградской области после личного приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным.В некоторых СМИ появились инсинуации о том, что следователь был госпитализирован после того, как Бастрыкин раскритиковал его работу во время онлайн-приема пенсионерки из Санкт-Петербурга.Она пожелала следователю "здоровья и крепости духа". Тем не менее, по словам Петренко, ведомством будет проведена ранее назначенная по результатам личного приема граждан служебная проверка."Мы объективно во всем разберемся, следователь - сложная профессия, требующая не только крепкого здоровья, твердости духа, а также неравнодушного отношения к тем, кому нужна наша помощь и защита", - подчеркнула собеседница агентства.

https://ria.ru/20211007/ubiystvo-1753475782.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, светлана петренко