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Наука
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В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия
В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия - РИА Новости, 15.10.2021
В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия
Итальянские археологи, работающие в древнеримском городе Геркуланум, совершили находку, которую министр культуры Италии Дарио Франческини назвал "сенсационным... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:02
2021-10-15T16:03
наука
италия
юнеско
открытия - риа наука
дарио франческини
археология
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РИМ, 15 окт – РИА Новости. Итальянские археологи, работающие в древнеримском городе Геркуланум, совершили находку, которую министр культуры Италии Дарио Франческини назвал "сенсационным открытием", сообщил в пятницу новостной телеканал RaiNews24.Речь идет о частично поврежденном скелете мужчины в возрасте 40-45 лет, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году. Судя по всему, волна вулканического пепла и газа настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря, где мужчина искал спасения.Геркуланум наряду с Помпеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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италия, юнеско, открытия - риа наука, дарио франческини, археология
16:02 15.10.2021 (обновлено: 16:03 15.10.2021)
 
В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия

Археологи нашли в Геркулануме скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия в 79 году

CC BY-SA 3.0 / Xtreambar / Археологический парк Геркуланум
Археологический парк Геркуланум - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Xtreambar /
Читать ria.ru в
РИМ, 15 окт – РИА Новости. Итальянские археологи, работающие в древнеримском городе Геркуланум, совершили находку, которую министр культуры Италии Дарио Франческини назвал "сенсационным открытием", сообщил в пятницу новостной телеканал RaiNews24.
Речь идет о частично поврежденном скелете мужчины в возрасте 40-45 лет, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году. Судя по всему, волна вулканического пепла и газа настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря, где мужчина искал спасения.
Геркуланум наряду с Помпеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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