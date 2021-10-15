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В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия
В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия - РИА Новости, 15.10.2021
В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия
Итальянские археологи, работающие в древнеримском городе Геркуланум, совершили находку, которую министр культуры Италии Дарио Франческини назвал "сенсационным... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:02
2021-10-15T16:02
2021-10-15T16:03
наука
италия
юнеско
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дарио франческини
археология
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РИМ, 15 окт – РИА Новости. Итальянские археологи, работающие в древнеримском городе Геркуланум, совершили находку, которую министр культуры Италии Дарио Франческини назвал "сенсационным открытием", сообщил в пятницу новостной телеканал RaiNews24.Речь идет о частично поврежденном скелете мужчины в возрасте 40-45 лет, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году. Судя по всему, волна вулканического пепла и газа настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря, где мужчина искал спасения.Геркуланум наряду с Помпеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20200213/1564624753.html
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италия, юнеско, открытия - риа наука, дарио франческини, археология
16:02 15.10.2021 (обновлено: 16:03 15.10.2021)
В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия
Археологи нашли в Геркулануме скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия в 79 году