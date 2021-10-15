https://ria.ru/20211015/skelet-1754761995.html

В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия

В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия - РИА Новости, 15.10.2021

В Геркулануме нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия

Итальянские археологи, работающие в древнеримском городе Геркуланум, совершили находку, которую министр культуры Италии Дарио Франческини назвал "сенсационным... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:02

2021-10-15T16:02

2021-10-15T16:03

наука

италия

юнеско

открытия - риа наука

дарио франческини

археология

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РИМ, 15 окт – РИА Новости. Итальянские археологи, работающие в древнеримском городе Геркуланум, совершили находку, которую министр культуры Италии Дарио Франческини назвал "сенсационным открытием", сообщил в пятницу новостной телеканал RaiNews24.Речь идет о частично поврежденном скелете мужчины в возрасте 40-45 лет, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году. Судя по всему, волна вулканического пепла и газа настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря, где мужчина искал спасения.Геркуланум наряду с Помпеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20200213/1564624753.html

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, юнеско, открытия - риа наука, дарио франческини, археология