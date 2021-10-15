https://ria.ru/20211015/siriya-1754824899.html

Сирийские СМИ сообщили о подрыве машины с турецкими военными в Идлибе

Сирийские СМИ сообщили о подрыве машины с турецкими военными в Идлибе - РИА Новости, 15.10.2021

Сирийские СМИ сообщили о подрыве машины с турецкими военными в Идлибе

Автомобиль с турецкими военными подорвался на бомбе в сирийской провинции Идлиб, есть пострадавшие, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T22:48

2021-10-15T22:48

2021-10-15T23:28

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сирия

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МОСКВА/ДАМАСК, 15 окт - РИА Новости. Автомобиль с турецкими военными подорвался на бомбе в сирийской провинции Идлиб, есть пострадавшие, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на местные источники."Есть пострадавшие в рядах турецких оккупационных сил в результате подрыва их автомобиля на взрывном устройстве на трассе Баб аль-Хава в провинции Идлиб", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте, в результате подрыва два турецких военнослужащих погибли, пять ранены.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.

https://ria.ru/20211004/idlib-1753008027.html

сирия

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в мире, сирия