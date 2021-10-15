22:48 15.10.2021 (обновлено: 23:28 15.10.2021)
Сирийские СМИ сообщили о подрыве машины с турецкими военными в Идлибе
СМИ: машина с турецкими военными подорвалась в сирийском Идлибе, есть пострадавшие
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
МОСКВА/ДАМАСК, 15 окт - РИА Новости. Автомобиль с турецкими военными подорвался на бомбе в сирийской провинции Идлиб, есть пострадавшие, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на местные источники.
"Есть пострадавшие в рядах турецких оккупационных сил в результате подрыва их автомобиля на взрывном устройстве на трассе Баб аль-Хава в провинции Идлиб", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте, в результате подрыва два турецких военнослужащих погибли, пять ранены.
"Двое военных погибли и пять получили ранения в результате подрыва турецкой военной колонны на автостраде Маарет Мисрин в провинции Идлиб", - рассказал собеседник агентства.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.