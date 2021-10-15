https://ria.ru/20211015/siloviki-1754637684.html

Силовики пришли за родителями школьников

Силовики пришли за родителями школьников - РИА Новости, 15.10.2021

Силовики пришли за родителями школьников

Не справившись с терроризмом международным, американский режим принялся за поиски террористов на своей территории. Вы удивитесь, но злодеи сразу нашлись, и в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:00

2021-10-15T08:00

2021-10-15T08:03

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Не справившись с терроризмом международным, американский режим принялся за поиски террористов на своей территории. Вы удивитесь, но злодеи сразу нашлись, и в немалых количествах.Летом администрация Байдена чохом записала в главные террористы всех белых "супремасистов". А совсем недавно в список "внутренних террористов" попали мамаши и папаши американских школьников. Но не все, разумеется, а только те, кто не одобряет современную повесточку со всеми ее прихотливыми изгибами — от ненависти к белым до культа ЛГБТ. Их взял на карандаш лично генпрокурор США.Теперь за такими родителями будет присматривать ФБР. Ну то есть как присматривать? Врываться с обысками, задерживать, интенсивно допрашивать. Хорошо, если какого-нибудь активного родителя не найдут "самоубившимся": с инакомыслящими в США это сплошь и рядом.Дело в том, что еще в 2020 году, при Трампе, Демпартия США принялась активно внедрять в школы свою пропаганду по типу "платить и каяться". Каналом распространения повесточки стали школьные советы округов — аналог наших РОНО. Большинство их сотрудников работало на Демпартию. С их легкой руки в школьные уставы стали вводить такие дикие вещи, как льготы для ЛГБТ-учеников и учеников-трансгендеров.При этом надо понимать, что школьный устав в госшколе США — это не просто бумажка, а жесткая инструкция. За малейшее несоблюдение учителя вышибут вон из профессии, ученика исключат, а к его родителям придут силовики. Власть школьных советов над 50 миллионами учащихся практически безгранична. Оспорить их указивки? Старожилы такого не припомнят.Что представляет собой демократическая повесточка, мы все уже поняли. Колумб был плохой человек, история Америки — это череда бессмысленных преступлений, белые американцы практикуют системный расизм, черным полагаются всякого рода бонусы. К теме черного нацменьшинства паровозиком прицепляются разнообразные секс-меньшинства, и детям прямо предлагается в себе это разнообразие отыскивать.Вся эта глупая и пошлая белиберда внедряется в мозги малолеток с четырех-пяти лет. Они ходят на демонстрации с плакатиками Fuck the Police. Едва научившись писать, корябают сочинения про тяжелую судьбу Джорджа Флойда. А став постарше и столкнувшись с пубертатом, открывают в себе внезапно какой-нибудь пятьдесят четвертый гендер и требуют гормональные таблетки.Как ко всему этому относятся учителя? Ну они люди подневольные, члены профсоюза. Этот тред-юнион — полная, безраздельная вотчина демократов. Любое колебание против линии Демпартии — и преподавателя вышибут из профсоюза, и прости-прощай, пенсия, соцпакет и все прочие бонусы. Поэтому самые честные молчат и терпят, ну а те, кто похитрее, впрягается за повесточку со всей нерастраченной страстью.В результате государственные школы США всего за год превратились в какой-то мрачный балаган. Недавно многодетная мамочка Стейси Лэнгтон, выступая на заседании школьного совета, показала собравшимся пару книжек из библиотеки школы, в которой учатся четверо ее младших детей. Это истории… эм-м-м… даже непонятно, как все это описывать… В общем, это книжки с картинками о сексуальных отношениях маленьких мальчиков и взрослых мужчин. Цитировать данное безобразие решительно невозможно. Это откровенная порнография, за распространение которой среди детей полагается, в принципе, тюремный срок.Книжки стояли в школьных библиотеках округа Фэрфакс в открытом доступе и выдавались детям, начиная с седьмого класса — ну то есть с двенадцати лет. Интересно, что когда Стэйси Лэнгтон стала зачитывать цитаты из этих бестселлеров, председатель школьного совета закричала на нее: "Прекратите, мэм! Здесь находятся дети!" Потом Лэнгтон рассказывала, что материалы подобного содержания родители школьников присылают ей со всех уголков страны.Стейси Лэнгтон со своими шестью детьми живет в Вирджинии. Штат прогрессивный, демократический. В одном из округов школьный совет недавно проголосовал за то, чтобы ученики-трансгендеры могли пользоваться школьными туалетами и раздевалками по своему выбору — в соответствии с тем гендером, принадлежность к которому они ощутили в себе с утра. Родители пытались протестовать против этого решения, но школьный совет вызвал полицию, и копы отмутузили родителей.Другая мамочка, внезапно ставшая знаменитостью, Киша Кинг, осмелилась выступить против пропаганды в школах критической расовой теории. Наверное, будь она белой, как Стейси Лэнгдон, ее бы уже не было с нами. Однако Киша — интеллигентная чернокожая дама, и ей решительно не нравится та пропаганда межрасовой ненависти, которой занимаются учителя ее ребенка.Кинг живет в консервативнейшей Флориде, где родители уже пытаются сколачивать какие-то объединения, борющиеся с левым уклоном в школьном образовании. Однако они, похоже, сами не верят в свой успех. Та же Киша сегодня призывает всех просто бросать государственные школы с их повесточкой и переводить детей в частные образовательные заведения. Контроль над ним не так жесток, и у учеников вполне есть шанс нормально прожить свое детство, играя в бейсбол, читая Марка Твена и не сталкиваясь в раздевалках с расово озабоченными трансгендерами.Но и тут есть свои сложности. В частных школах учится всего десятая часть американских детей. Это довольно дорогое удовольствие. Обучение стоит от десяти тысяч долларов в год за "началку" и от пятнадцати тысяч в старших классах. Никаких скидок многодетным родителям не полагается. Гарантии качества образования тоже никто не дает. Последним выходом остается разве что обучение на дому.В общем, мы видим, что претензии американских родителей — это отнюдь не какие-то бессмысленные хотелки мамаш и папаш, которые не знают, чем себя занять. Они по-настоящему боятся за своих детей.Однако вместо того, чтобы пойти навстречу обеспокоенным родителям, американский режим внезапно объявил их врагами народа. Нет-нет, это совсем не метафора. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд выпустил меморандум "против угроз сотрудникам школ и учителям". Теперь родители, которые осмеливаются повысить голос на заседании школьного совета, будут рассматриваться властями как "внутренние террористы". Генпрокурор рекомендует стучать на них в ФБР и уже создает силовую структуру, которая будет заниматься непокорными папашами и мамашами. В нее входят фэбээровцы, нацбезопасники и следователи по уголовным делам."Я люблю Меррика Гарланда, — блеет знаменитый юрист Алан Дершовиц, — но ведь нужно, чтобы сила применялась не только к правым, но и к левым активистам". Все в Америке прекрасно знают, что большинство скандалов и потасовок на встречах с родителями устраивают как раз леваки — представители антифа и Black Lives Matter. Соцсети переполнены роликами, на которых бодипозитивные негры и негритянки матом орут на белую публику, клеймя ее за расизм, а публика только тихо обтекает. Но этих негров к внутренним террористам генпрокурор не относит.А вот у таких, как Стейси Лэнгтон и Киша Кинг, могут начаться серьезные проблемы. Легендарные американские силовики, не сумевшие за двадцать лет понять, кто же все-таки организовал 11 сентября, решили взяться за американских мамаш. Не хочешь, чтобы твоего ребенка растлевали гей-пропагандой? Пожалуй на нары, внутренний террорист.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/1748195325.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/supermen-1754139314.html

https://ria.ru/20211014/supermen-1754572578.html

https://ria.ru/20210914/ssha-1750065012.html

https://ria.ru/20211001/amerika-1752540585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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авторы, сша, флорида, фбр, джордж флойд, лгбт-сообщество, трансгендер