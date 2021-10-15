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"Он вообще не понимает". Кремль жестко унизил Зеленского

На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля - РИА Новости, 15.10.2021

"Он вообще не понимает". Кремль жестко унизил Зеленского

Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину — это ясный сигнал Москвы Киеву, считает журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T03:52

2021-10-15T03:52

2021-10-15T03:54

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину — это ясный сигнал Москвы Киеву, считает журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Эта страна находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он. В Кремле высоко оценили статью и подчеркнули, что в материале Медведева "многое называется своими именами".Украинский журналист сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина об его украинском коллеге Владимире Зеленском.По мнению Портникова, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского "предателем "русского мира", поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы на Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.При этом журналист выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия