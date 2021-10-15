03:52 15.10.2021 (обновлено: 03:54 15.10.2021)
На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
Журналист Портников: статья Медведева про Украину стала сигналом Кремля для Зеленского
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Эта страна находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он. В Кремле высоко оценили статью и подчеркнули, что в материале Медведева "многое называется своими именами".
Украинский журналист сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина об его украинском коллеге Владимире Зеленском.
"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал — о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину", — написал Портников.
По мнению Портникова, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского "предателем "русского мира", поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы на Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
"Кремль уже прислал ему "черную метку". Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала", — добавил Портников.
При этом журналист выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
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