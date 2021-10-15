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"Он вообще не понимает". Кремль жестко унизил Зеленского
На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля - РИА Новости, 15.10.2021
"Он вообще не понимает". Кремль жестко унизил Зеленского
Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину — это ясный сигнал Москвы Киеву, считает журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:52
2021-10-15T03:54
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину — это ясный сигнал Москвы Киеву, считает журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Эта страна находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он. В Кремле высоко оценили статью и подчеркнули, что в материале Медведева "многое называется своими именами".Украинский журналист сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина об его украинском коллеге Владимире Зеленском.По мнению Портникова, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского "предателем "русского мира", поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы на Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.При этом журналист выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия
03:52 15.10.2021 (обновлено: 03:54 15.10.2021)
 
На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля

Журналист Портников: статья Медведева про Украину стала сигналом Кремля для Зеленского

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину — это ясный сигнал Москвы Киеву, считает журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников.
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Эта страна находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он. В Кремле высоко оценили статью и подчеркнули, что в материале Медведева "многое называется своими именами".
Украинский журналист сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина об его украинском коллеге Владимире Зеленском.
"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал — о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину", — написал Портников.
По мнению Портникова, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского "предателем "русского мира", поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы на Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
"Кремль уже прислал ему "черную метку". Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала", — добавил Портников.
При этом журналист выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
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