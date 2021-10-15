https://ria.ru/20211015/shapka-1754661567.html

Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку

Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку - РИА Новости, 15.10.2021

Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку

Ходить по улице без головного убора в России в холодное время года не только некомфортно, но и вредно для волос и сосудов. При какой температуре воздуха надо... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T04:15

2021-10-15T04:15

2021-10-15T04:15

общество

одежда

здоровье

россия

ольга кохас

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ходить по улице без головного убора в России в холодное время года не только некомфортно, но и вредно для волос и сосудов. При какой температуре воздуха надо обязательно надевать шапку, объяснила в интервью радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.Многие россияне не носят головные уборы осенью, когда до зимних морозов еще далеко, но и от летнего тепла остались лишь воспоминания. Это не совсем правильно, потому что спазм сосудов головы может наступить даже при незначительном "минусе", отметила Кохас. Стоит учитывать и тот факт, что при ветре отрицательная температура воздуха ощущается и воздействует на организм намного сильнее, чем в тихую погоду, добавила она.Спазм сосудов, в свою очередь, часто приводит к нарушению питания волос и их выпадению, продолжила она."Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик. Тут нужно выбирать", — предупредила Кохас.Она назвала температуру воздуха, при которой шапка становится обязательным аксессуаром, если человек хочет сохранить здоровье волос и сосудов головы."Когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима", — заключила Кохас.

https://ria.ru/20211010/okhlazhdenie-1753867833.html

https://ria.ru/20211009/mezhsezone-1753780503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, одежда, здоровье, россия, ольга кохас