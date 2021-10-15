https://ria.ru/20211015/shapka-1754661567.html
Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку - РИА Новости, 15.10.2021
Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
Ходить по улице без головного убора в России в холодное время года не только некомфортно, но и вредно для волос и сосудов. При какой температуре воздуха надо... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T04:15
2021-10-15T04:15
2021-10-15T04:15
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ольга кохас
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ходить по улице без головного убора в России в холодное время года не только некомфортно, но и вредно для волос и сосудов. При какой температуре воздуха надо обязательно надевать шапку, объяснила в интервью радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.Многие россияне не носят головные уборы осенью, когда до зимних морозов еще далеко, но и от летнего тепла остались лишь воспоминания. Это не совсем правильно, потому что спазм сосудов головы может наступить даже при незначительном "минусе", отметила Кохас. Стоит учитывать и тот факт, что при ветре отрицательная температура воздуха ощущается и воздействует на организм намного сильнее, чем в тихую погоду, добавила она.Спазм сосудов, в свою очередь, часто приводит к нарушению питания волос и их выпадению, продолжила она."Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик. Тут нужно выбирать", — предупредила Кохас.Она назвала температуру воздуха, при которой шапка становится обязательным аксессуаром, если человек хочет сохранить здоровье волос и сосудов головы."Когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима", — заключила Кохас.
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общество, одежда, здоровье, россия, ольга кохас
Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
Врач Кохас: шапку при холоде нужно носить, чтобы не навредить сосудам в голове
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Ходить по улице без головного убора в России
в холодное время года не только некомфортно, но и вредно для волос и сосудов. При какой температуре воздуха надо обязательно надевать шапку, объяснила в интервью радио Sputnik
врач-трихолог Ольга Кохас.
Многие россияне не носят головные уборы осенью, когда до зимних морозов еще далеко, но и от летнего тепла остались лишь воспоминания. Это не совсем правильно, потому что спазм сосудов головы может наступить даже при незначительном "минусе", отметила Кохас. Стоит учитывать и тот факт, что при ветре отрицательная температура воздуха ощущается и воздействует на организм намного сильнее, чем в тихую погоду, добавила она.
"Надо смотреть на температуру на улице. Если она минус три градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов", — сказала врач-трихолог.
Спазм сосудов, в свою очередь, часто приводит к нарушению питания волос и их выпадению, продолжила она.
"Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик. Тут нужно выбирать", — предупредила Кохас.
Она назвала температуру воздуха, при которой шапка становится обязательным аксессуаром, если человек хочет сохранить здоровье волос и сосудов головы.
"Когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима", — заключила Кохас.