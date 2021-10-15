https://ria.ru/20211015/senkina-1753999820.html

Сенькина Виктория

Сенькина Виктория - РИА Новости, 15.10.2021

Сенькина Виктория

Вакцинировалась я в начале февраля 2021 года вакциной Спутник V, а до этого около месяца раздумывала: стоит ли это делать вообще именно в моем случае, т.к. в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:41

2021-10-15T12:41

2021-10-15T12:41

сохрани друга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753481069_0:0:1921:1081_1920x0_80_0_0_bbefac32829ca91d2ccd42bf6a97dfa0.jpg

Вакцинировалась я в начале февраля 2021 года вакциной Спутник V, а до этого около месяца раздумывала: стоит ли это делать вообще именно в моем случае, т.к. в детстве мне поставили диагноз "пролапс митрального клапана", а уже в юности врачи выявили еще и преддиабет, а также заболевание щитовидной железы. Однако, предварительно проконсультировавшись с врачом, я все же решила вакцинироваться.Несмотря на мои опасения, вакцинация прошла довольно успешно, хотя несколько дней как после введения первой дозы вакцины, так и после введения второй дозы, я чувствовала себя не очень хорошо, но на третий день все негативные симптомы проходили сами собой.Среди моих знакомых за последний год умерло, к сожалению, достаточно много людей разного возраста именно от коронавируса, поэтому, как только прошло чуть меньше полугода после вакцинации, я ревакцинировалась уже Спутником Лайт.Моя мама также прошла вакцинацию и ревакцинацию, хотя поначалу тоже опасалась прививаться, к моему удивлению, несмотря на уже довольно преклонный возраст, перенесла первые дни после вакцинации значительно легче, чем я. Поэтому я всем советую не раздумывать по этому поводу, не бояться прививки против этой болезни, а смело идти и вакцинироваться!

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60