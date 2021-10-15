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Сенькина Виктория
Сенькина Виктория - РИА Новости, 15.10.2021
Сенькина Виктория
Вакцинировалась я в начале февраля 2021 года вакциной Спутник V, а до этого около месяца раздумывала: стоит ли это делать вообще именно в моем случае, т.к. в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:41
2021-10-15T12:41
2021-10-15T12:41
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Вакцинировалась я в начале февраля 2021 года вакциной Спутник V, а до этого около месяца раздумывала: стоит ли это делать вообще именно в моем случае, т.к. в детстве мне поставили диагноз "пролапс митрального клапана", а уже в юности врачи выявили еще и преддиабет, а также заболевание щитовидной железы. Однако, предварительно проконсультировавшись с врачом, я все же решила вакцинироваться.Несмотря на мои опасения, вакцинация прошла довольно успешно, хотя несколько дней как после введения первой дозы вакцины, так и после введения второй дозы, я чувствовала себя не очень хорошо, но на третий день все негативные симптомы проходили сами собой.Среди моих знакомых за последний год умерло, к сожалению, достаточно много людей разного возраста именно от коронавируса, поэтому, как только прошло чуть меньше полугода после вакцинации, я ревакцинировалась уже Спутником Лайт.Моя мама также прошла вакцинацию и ревакцинацию, хотя поначалу тоже опасалась прививаться, к моему удивлению, несмотря на уже довольно преклонный возраст, перенесла первые дни после вакцинации значительно легче, чем я. Поэтому я всем советую не раздумывать по этому поводу, не бояться прививки против этой болезни, а смело идти и вакцинироваться!
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Вакцинировалась я в начале февраля 2021 года вакциной Спутник V, а до этого около месяца раздумывала: стоит ли это делать вообще именно в моем случае, т.к. в детстве мне поставили диагноз "пролапс митрального клапана", а уже в юности врачи выявили еще и преддиабет, а также заболевание щитовидной железы. Однако, предварительно проконсультировавшись с врачом, я все же решила вакцинироваться.
Несмотря на мои опасения, вакцинация прошла довольно успешно, хотя несколько дней как после введения первой дозы вакцины, так и после введения второй дозы, я чувствовала себя не очень хорошо, но на третий день все негативные симптомы проходили сами собой.
Среди моих знакомых за последний год умерло, к сожалению, достаточно много людей разного возраста именно от коронавируса, поэтому, как только прошло чуть меньше полугода после вакцинации, я ревакцинировалась уже Спутником Лайт.
Моя мама также прошла вакцинацию и ревакцинацию, хотя поначалу тоже опасалась прививаться, к моему удивлению, несмотря на уже довольно преклонный возраст, перенесла первые дни после вакцинации значительно легче, чем я. Поэтому я всем советую не раздумывать по этому поводу, не бояться прививки против этой болезни, а смело идти и вакцинироваться!