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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/saratov-1754804337.html
В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест
В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 15.10.2021
В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест
QR-коды для входа в заведения общественного питания, торговые центры, учреждения культуры и спорта, а также для посещения массовых мероприятий необходимо... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:12
2021-10-15T20:00
распространение коронавируса
саратовская область
здоровье - общество
валерий радаев
коронавирус в россии
новости - туризм
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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. QR-коды для входа в заведения общественного питания, торговые центры, учреждения культуры и спорта, а также для посещения массовых мероприятий необходимо внедрить в Саратовской области на фоне напряженной ситуации с коронавирусом, заявил губернатор Валерий Радаев."В связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо усилить профилактические меры. Дано поручение зампреду правительства Роману Грибову разработать предложения по введению на территории Саратовской области QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания. К разработке данного решения привлечь специалистов минцифры (области), провести консультации с представителями бизнес-сообщества. Подготовить предложения нужно в короткие сроки", - приводятся слова Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.Губернатор подчеркнул, что все дополнительные меры "будут противостоять распространению коронавирусной инфекции, помогать сохранить жизни людей".Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.Власти региона с 24 июня по 4 сентября на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск), за исключением обслуживания посетителей на вынос, и проведение в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 93 974 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 386 за последние сутки, скончались 3 443 пациента с COVID-19, выздоровели 84 554.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754211678.html
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754218140.html
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саратовская область, здоровье - общество, валерий радаев, коронавирус в россии, новости - туризм
19:12 15.10.2021 (обновлено: 20:00 15.10.2021)
 
В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Саратовский губернатор Радаев поручил ввести QR-коды для посещения ТЦ и общепита

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. QR-коды для входа в заведения общественного питания, торговые центры, учреждения культуры и спорта, а также для посещения массовых мероприятий необходимо внедрить в Саратовской области на фоне напряженной ситуации с коронавирусом, заявил губернатор Валерий Радаев.
"В связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо усилить профилактические меры. Дано поручение зампреду правительства Роману Грибову разработать предложения по введению на территории Саратовской области QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания. К разработке данного решения привлечь специалистов минцифры (области), провести консультации с представителями бизнес-сообщества. Подготовить предложения нужно в короткие сроки", - приводятся слова Радаева в Telegram-канале его пресс-службы.
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Губернатор подчеркнул, что все дополнительные меры "будут противостоять распространению коронавирусной инфекции, помогать сохранить жизни людей".
Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.
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Власти региона с 24 июня по 4 сентября на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск), за исключением обслуживания посетителей на вынос, и проведение в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 93 974 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 386 за последние сутки, скончались 3 443 пациента с COVID-19, выздоровели 84 554.
 
Распространение коронавирусаСаратовская областьЗдоровье - ОбществоВалерий РадаевКоронавирус в РоссииНовости - Туризм
 
 
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