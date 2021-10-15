Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/sanktsii-1754812037.html
Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму и Донбассе
Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму и Донбассе - РИА Новости, 15.10.2021
Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму и Донбассе
Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил персональные меры против тех, кто принимал участие в организации проведения выборов в Госдуму в Крыму РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:09
2021-10-15T20:58
украина
госдума рф
донбасс
россия
в мире
леонид слуцкий (политик)
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил персональные меры против тех, кто принимал участие в организации проведения выборов в Госдуму в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.Секретарь добавил, что преимущественно меры коснулись членов избирательных комиссий.Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции против организаторов избирательного процесса "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории последнего выборы не проводились. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что это бессмысленный шаг, поскольку они проходят по российским законам, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, госдума рф, донбасс, россия, в мире, леонид слуцкий (политик), алексей данилов
20:09 15.10.2021 (обновлено: 20:58 15.10.2021)
 

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму и Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил персональные меры против тех, кто принимал участие в организации проведения выборов в Госдуму в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
"Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди — 237 человек, сегодня были применены санкции", — сказал он на брифинге.
Секретарь добавил, что преимущественно меры коснулись членов избирательных комиссий.
Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.
СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции против организаторов избирательного процесса "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории последнего выборы не проводились. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что это бессмысленный шаг, поскольку они проходят по российским законам, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
УкраинаГосдума РФДонбассРоссияВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Алексей Данилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния