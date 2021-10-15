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Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму и Донбассе

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму и Донбассе - РИА Новости, 15.10.2021

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму и Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил персональные меры против тех, кто принимал участие в организации проведения выборов в Госдуму в Крыму РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:09

2021-10-15T20:09

2021-10-15T20:58

украина

госдума рф

донбасс

россия

в мире

леонид слуцкий (политик)

алексей данилов

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил персональные меры против тех, кто принимал участие в организации проведения выборов в Госдуму в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.Секретарь добавил, что преимущественно меры коснулись членов избирательных комиссий.Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции против организаторов избирательного процесса "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории последнего выборы не проводились. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что это бессмысленный шаг, поскольку они проходят по российским законам, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.

украина

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украина, госдума рф, донбасс, россия, в мире, леонид слуцкий (политик), алексей данилов