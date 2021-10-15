20:09 15.10.2021 (обновлено: 20:47 15.10.2021)
Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму
Киев ввел санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму на избирательном участке в Краснодаре
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Следующий вопрос, который мы рассматривали, - о применении персональных экономических и других мер. У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди - 237 человек, сегодня были применены санкции", - сказал Данилов на брифинге.
Он добавил, что преимущественно санкции коснулись членов избирательных комиссий.
Выборы в ГД прошли 17-19 сентября. СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что эти санкции Киева – бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.