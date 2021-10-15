https://ria.ru/20211015/sanktsii-1754811768.html

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:09

2021-10-15T20:09

2021-10-15T20:47

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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Следующий вопрос, который мы рассматривали, - о применении персональных экономических и других мер. У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди - 237 человек, сегодня были применены санкции", - сказал Данилов на брифинге.Он добавил, что преимущественно санкции коснулись членов избирательных комиссий.Выборы в ГД прошли 17-19 сентября. СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что эти санкции Киева – бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.

https://ria.ru/20210923/vybory-1751392122.html

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