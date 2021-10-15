Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/sanktsii-1754811768.html
Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму
Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021
Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму
Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:09
2021-10-15T20:47
в мире
украина
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750498237_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_29983d54dff9fcf5c2dfe229aece1193.jpg
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Следующий вопрос, который мы рассматривали, - о применении персональных экономических и других мер. У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди - 237 человек, сегодня были применены санкции", - сказал Данилов на брифинге.Он добавил, что преимущественно санкции коснулись членов избирательных комиссий.Выборы в ГД прошли 17-19 сентября. СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что эти санкции Киева – бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.
https://ria.ru/20210923/vybory-1751392122.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750498237_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_365b9823d231f1fd63de04596a5c6088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, госдума рф, россия
20:09 15.10.2021 (обновлено: 20:47 15.10.2021)
 
Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму

Киев ввел санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму на избирательном участке в Краснодаре
Голосование на выборах в Госдуму на избирательном участке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Следующий вопрос, который мы рассматривали, - о применении персональных экономических и других мер. У нас на сегодняшний день было принято решение относительно тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди - 237 человек, сегодня были применены санкции", - сказал Данилов на брифинге.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 01:50Выборы в Государственную думу
Зеленский призвал ООН отреагировать на выборы в ГД "в Крыму и в Донбассе"
Он добавил, что преимущественно санкции коснулись членов избирательных комиссий.
Выборы в ГД прошли 17-19 сентября. СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что эти санкции Киева – бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.
 
В миреУкраинаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния