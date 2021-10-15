https://ria.ru/20211015/sanktsii-1754694526.html
Источник сообщил о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
Источник сообщил о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 15.10.2021
Источник сообщил о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
Новый пакет санкций ЕС против Белоруссии планируется принять в ноябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:58
2021-10-15T10:58
2021-10-15T11:01
белоруссия
в мире
евросоюз
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против Белоруссии планируется принять в ноябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе."Как вы знаете, мы работаем над новым пакетом санкций. Я ожидаю что он будет одобрен в течение ноября", - сказал источник.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html
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белоруссия, в мире, евросоюз, брюссель
10:58 15.10.2021 (обновлено: 11:01 15.10.2021)
Источник сообщил о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
Источник: новые санкции ЕС против Белоруссии планируют ввести в ноябре