https://ria.ru/20211015/sanktsii-1754694526.html

Источник сообщил о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии

Источник сообщил о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 15.10.2021

Источник сообщил о планах ЕС ввести новые санкции против Белоруссии

Новый пакет санкций ЕС против Белоруссии планируется принять в ноябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:58

2021-10-15T10:58

2021-10-15T11:01

белоруссия

в мире

евросоюз

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против Белоруссии планируется принять в ноябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе."Как вы знаете, мы работаем над новым пакетом санкций. Я ожидаю что он будет одобрен в течение ноября", - сказал источник.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html

белоруссия

брюссель

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2021

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белоруссия, в мире, евросоюз, брюссель