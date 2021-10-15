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В МИД оценили перспективы саммита в "нормандском формате"
В МИД оценили перспективы саммита в "нормандском формате" - РИА Новости, 15.10.2021
В МИД оценили перспективы саммита в "нормандском формате"
Подготовка встречи глав МИД нормандского формата прорабатывается, контакты ведутся на рабочем уровне, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:55
2021-10-15T14:55
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подготовка встречи глав МИД нормандского формата прорабатывается, контакты ведутся на рабочем уровне, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко."Прорабатывается вопрос. Контакты идут на рабочем уровне", - сказал Руденко журналистам.По его словам, когда будет какая-то основа и договоренность о проведении встречи лидеров стран, тогда встреча может быть проведена."Прорабатываем (встречу глав МИД - ред.) не только с украинскими, но, в первую очередь, с нашими европейскими партнерами", - добавил замглавы МИД РФ.Руденко также отметил, что МИД РФ по поручению будет работать над возможной встречей лидеров нормандского формата, но для этого необходима действительно субстантивная повестка дня, в первую очередь, отражающая всё, что смогли выполнить по итогам парижского саммита 2019 года."Ну и, конечно, должны быть какие-то идеи и шаги на будущее. В первую очередь, по выполнению минских соглашений, а не каких-то других договоренностей. Если будут попытки изменить эти договоренности, пересмотреть их, то в такие игры играть не будем", - сказал он.
https://ria.ru/20211014/lavrov-1754519235.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, минские соглашения, россия
14:55 15.10.2021
 
В МИД оценили перспективы саммита в "нормандском формате"

Замглавы МИД Руденко: для саммита в "нормандском формате" нужна субстантивная повестка дня

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подготовка встречи глав МИД нормандского формата прорабатывается, контакты ведутся на рабочем уровне, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.
"Прорабатывается вопрос. Контакты идут на рабочем уровне", - сказал Руденко журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:36
Лавров рассказал о перспективах "нормандского формата"
По его словам, когда будет какая-то основа и договоренность о проведении встречи лидеров стран, тогда встреча может быть проведена.
"Прорабатываем (встречу глав МИД - ред.) не только с украинскими, но, в первую очередь, с нашими европейскими партнерами", - добавил замглавы МИД РФ.
Руденко также отметил, что МИД РФ по поручению будет работать над возможной встречей лидеров нормандского формата, но для этого необходима действительно субстантивная повестка дня, в первую очередь, отражающая всё, что смогли выполнить по итогам парижского саммита 2019 года.
"Ну и, конечно, должны быть какие-то идеи и шаги на будущее. В первую очередь, по выполнению минских соглашений, а не каких-то других договоренностей. Если будут попытки изменить эти договоренности, пересмотреть их, то в такие игры играть не будем", - сказал он.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей РуденкоМинские соглашенияРоссия
 
 
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