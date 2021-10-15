https://ria.ru/20211015/sammit-1754696789.html
Белоруссия не примет участия в декабрьском саммите "Восточного партнерства"
Белоруссия не примет участия в декабрьском саммите "Восточного партнерства" - РИА Новости, 15.10.2021
Белоруссия не примет участия в декабрьском саммите "Восточного партнерства"
Источник в ЕС подтвердил, что Белоруссия не примет участия в заседаниях "Восточного партнерства" на разных уровнях, включая саммит в декабре, сотрудничество... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:11
2021-10-15T11:11
2021-10-15T11:18
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программа ес "восточное партнерство"
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Источник в ЕС подтвердил, что Белоруссия не примет участия в заседаниях "Восточного партнерства" на разных уровнях, включая саммит в декабре, сотрудничество ограничено "рабочими контактами"."Я могу подтвердить, что Белоруссия не примет участия в заседаниях "Восточного партнерства" - ни в саммите, ни в министерских встречах, сотрудничество ограничено рабочими контактами", - сказал источник журналистам в Брюсселе.
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в мире, программа ес "восточное партнерство", белоруссия, евросоюз, брюссель
11:11 15.10.2021 (обновлено: 11:18 15.10.2021)
Белоруссия не примет участия в декабрьском саммите "Восточного партнерства"
Источник: Белоруссия не примет участия в саммите "Восточного партнерства" в декабре