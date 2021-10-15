https://ria.ru/20211015/sammit-1754696789.html

Белоруссия не примет участия в декабрьском саммите "Восточного партнерства"

Белоруссия не примет участия в декабрьском саммите "Восточного партнерства" - РИА Новости, 15.10.2021

Белоруссия не примет участия в декабрьском саммите "Восточного партнерства"

Источник в ЕС подтвердил, что Белоруссия не примет участия в заседаниях "Восточного партнерства" на разных уровнях, включая саммит в декабре, сотрудничество... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:11

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2021-10-15T11:18

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белоруссия

евросоюз

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Источник в ЕС подтвердил, что Белоруссия не примет участия в заседаниях "Восточного партнерства" на разных уровнях, включая саммит в декабре, сотрудничество ограничено "рабочими контактами"."Я могу подтвердить, что Белоруссия не примет участия в заседаниях "Восточного партнерства" - ни в саммите, ни в министерских встречах, сотрудничество ограничено рабочими контактами", - сказал источник журналистам в Брюсселе.

https://ria.ru/20210629/ukraina-1739101788.html

белоруссия

брюссель

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в мире, программа ес "восточное партнерство", белоруссия, евросоюз, брюссель