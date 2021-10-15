https://ria.ru/20211015/samara-1754737813.html

В Самаре автомобиль провалился в яму из-за утечки на водоводе

В Самаре автомобиль провалился в яму из-за утечки на водоводе - РИА Новости, 15.10.2021

В Самаре автомобиль провалился в яму из-за утечки на водоводе

Автомобиль провалился в яму с водой в Самаре из-за утечки на водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Самарские коммунальные системы", которое... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:14

2021-10-15T14:14

2021-10-15T14:34

происшествия

самара

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САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Автомобиль провалился в яму с водой в Самаре из-за утечки на водоводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Самарские коммунальные системы", которое является единым оператором водоснабжения и водоотведения в городе.Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых легковой автомобиль частично провалился в яму с водой. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Калинина в Самаре."На этом участке был зарегистрирован технологический отказ на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сегодня рано утром в диспетчерскую поступила заявка об утечке большой интенсивности. На место выехала бригада, которая обнаружила, что на дороге подмыло асфальт, из-за чего частично провалилась машина", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что никто не пострадал, автомобиль уже достали, на месте утечки ведутся аварийно-восстановительные работы. Представитель пресс-службы также добавила, что в настоящее время участок дороги, где произошел провал, перекрыт, аварийно-восстановительные работы не привели к отключению воды в домах.Ранее сообщалось, что 13 октября две легковые машины провалились под асфальт на парковке в центре Новосибирска из-за прорыва магистрального трубопровода.

https://ria.ru/20211015/murmansk-1754721769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара