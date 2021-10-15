https://ria.ru/20211015/rodina-mat-1754673876.html

54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета

54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета - РИА Новости, 15.10.2021

54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета

Монумент "Родина-мать зовет!" был открыт 15 октября 1967 года в Волгограде после 8 лет строительства. На момент создания скульптура была самым высоким в мире изваянием.

2021-10-15T08:54

2021-10-15T08:54

2021-10-15T08:54

видео

волгоград

родина-мать зовёт!

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Международный конкурс на строительство памятника выиграл архитектор Евгений Вучетич. Кто именно позировал ему – доподлинно не известно, но искусствоведы склоняются к версии, что фигуру Родины-матери скульптор лепил с советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе, а лицо – со своей жены Веры. Вдохновили художника, вероятно, барельеф "Марсельеза" на парижской Триумфальной арке и античная скульптура Ники Самофракийской.

волгоград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета Монумент "Родина-мать зовет!" был открыт 15 октября 1967 года в Волгограде после 8 лет строительства. На момент создания скульптура была самым высоким в мире изваянием. Международный конкурс на строительство памятника выиграл архитектор Евгений Вучетич. Кто именно позировал ему – доподлинно не известно, но искусствоведы склоняются к версии, что фигуру Родины-матери скульптор лепил с советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе, а лицо – со своей жены Веры. Вдохновили художника, вероятно, барельеф "Марсельеза" на парижской Триумфальной арке и античная скульптура Ники Самофракийской. 2021-10-15T08:54 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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