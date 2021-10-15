https://ria.ru/20211015/rodina-mat-1754673876.html
54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета
54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета - РИА Новости, 15.10.2021
54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета
Монумент "Родина-мать зовет!" был открыт 15 октября 1967 года в Волгограде после 8 лет строительства. На момент создания скульптура была самым высоким в мире изваянием.
2021-10-15T08:54
2021-10-15T08:54
2021-10-15T08:54
видео
волгоград
родина-мать зовёт!
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Международный конкурс на строительство памятника выиграл архитектор Евгений Вучетич. Кто именно позировал ему – доподлинно не известно, но искусствоведы склоняются к версии, что фигуру Родины-матери скульптор лепил с советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе, а лицо – со своей жены Веры. Вдохновили художника, вероятно, барельеф "Марсельеза" на парижской Триумфальной арке и античная скульптура Ники Самофракийской.
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета
Монумент "Родина-мать зовет!" был открыт 15 октября 1967 года в Волгограде после 8 лет строительства. На момент создания скульптура была самым высоким в мире изваянием. Международный конкурс на строительство памятника выиграл архитектор Евгений Вучетич. Кто именно позировал ему – доподлинно не известно, но искусствоведы склоняются к версии, что фигуру Родины-матери скульптор лепил с советской спортсменки-дискоболки Нины Думбадзе, а лицо – со своей жены Веры. Вдохновили художника, вероятно, барельеф "Марсельеза" на парижской Триумфальной арке и античная скульптура Ники Самофракийской.
2021-10-15T08:54
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PT0M56S
РИА Новости
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видео, волгоград, родина-мать зовёт!, видео
54 года памятнику "Родина-мать": монумент с высоты птичьего полета
Монумент "Родина-мать зовет!" был открыт 15 октября 1967 года в Волгограде после 8 лет строительства. На момент создания скульптура была самым высоким в мире изваянием.